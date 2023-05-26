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Сербские военнослужащие Фото: Irfan Licina/AFP
КонфликтыСербия

Армия Сербии приведена в полную боеготовность

Екатерина Венкина
52 мин. назад

Президент Сербии приказал подразделениям армии переместиться ближе к границе с Косово. Небольшие группы этнических сербов на севере Косово вступили в столкновение с полицией, пишет AP.

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Президент Сербии Александар Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее подразделениям переместиться ближе к границе с Косово. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщило агентство Reuters.

"Было приказано срочно перебросить (войска. - Ред.) к границе с Косово", - прокомментировал ситуацию вице-премьер, министр обороны Милош Вучевич.

Как передало агентство AP, до этого небольшие группы этнических сербов на севере Косово вступили в столкновение с полицией, пытаясь блокировать входы в муниципальные здания, чтобы помешать недавно избранным чиновникам войти в них. Полиция применила слезоточивый газ, несколько автомобилей были подожжены.

Ситуация на севере Косово осложнилась после того, как 25 мая присягу приняли новые руководители органов местного самоуправления - косовские албанцы, уточнило агентство "Интерфакс".

По его данным, к правительственным зданиям в Косовске-Митровице, Лепосавиче, Зубине-Потоке были стянуты колонны полицейских бронемашин.

Обострение конфликта Сербии и Косово

Конфликт Сербии и Косово обострился в июле 2022 года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил. Тем не менее столкновения продолжались вплоть до декабря 2022 года.

В середине декабря Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз. Сербия сделала это еще в 2009 году. По данным СМИ, Запад дал обеим странам понять, что их перспективы евроинтеграции напрямую зависят от успехов в урегулировании конфликта.

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