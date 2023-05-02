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Александар Вучич и Альбин Курти
Александар Вучич и Альбин Курти (фото из архива, Darko Vojinovic/AP/picture alliance / Boris Grdanoski/AP/picture alliance)Фото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance / Boris Grdanoski/AP/picture alliance
ПолитикаСербия

Сербия и Косово одобрили Декларацию о пропавших лицах

Екатерина Венкина
20 мин. назад

Александар Вучич и Альбин Курти провели встречу в Брюсселе по инициативе Жозепа Борреля. Стороны признали, что проблема пропавших без вести во время войны 1998-99 годов лиц является гуманитарной.

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Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти провели встречу в Брюсселе по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля для нормализации отношений. Во вторник, 2 мая, стороны одобрили политическую декларацию о совместной работе, чтобы идентифицировать останки тех, кто числится пропавшими без вести после войны 1998-99 годов (Декларация о пропавших без вести лицах).

"Обе стороны признали, что проблема пропавших без вести лиц является гуманитарной, и отметили настоятельную необходимость дополнительных совместных усилий для облегчения положения пострадавших семей и более широкой общественности", - подчеркивается в заявлении, обнародованном Европейской службой внешних связей (EEAS). По данным ЕС, речь идет о 1621 человеке, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Стороны договорились обмениваться засекреченными документами

Сербия и Косово договорились обмениваться документами, в том числе и засекреченными, и использовать спутниковые данные и другие технологии для обнаружения мест предполагаемых массовых захоронений, уточняет агентство Reuters.

Стороны обязались согласовать оперативные детали в рамках следующего раунда диалога по нормализации отношений при содействии ЕС на уровне главных переговорщиков. Участники встречи также признали важный вклад рабочей группы под председательством Международного Комитета Красного Креста (МККК).

В Брюсселе приветствовали одобрение декларации

ЕС приветствует одобрение сторонами декларации, подчеркнули в Брюсселе. "Совместный мониторинговый комитет под председательством ЕС, наблюдающий за выполнением соглашения о пути к нормализации отношений между Косово и Сербией и приложения к нему, будет регулярно анализировать достигнутый прогресс", - подчеркнули в EEAS.

Президент Сербии 18 марта заявил, что достиг с премьер-министром Косово соглашений по нескольким пунктам плана урегулирования, предложенного Западом. По словам Вучича, договоренности, достигнутые в ходе его 12-часовой встречи с Курти в городе Охрид в Северной Македонии, закладывают рамки для дальнейших переговоров сторон. Сербский президент также выразил уверенность, что ЕС оценит усилия Белграда по урегулированию давнего конфликта с Приштиной и это поможет стране в евроинтеграции.

План Запада для Сербии и Косово

План урегулирования конфликта между Сербией и отделившимся от нее 15 лет назад Косово (чего в Белграде так и не признали) предложили в ноябре 2022 года Франция и Германия, и поддержали США. Документ состоит из одиннадцати пунктов. Обе стороны должны взаимно признать национальные документы и символы. Сербия должна отказаться от блокады членства Косово в международных организациях, включая ООН. Косово, со своей стороны, - разрешить деятельность Ассоциации сербских общин в Косово и гарантировать особую защиту сербских православных церквей и монастырей.

Вучич и Курти 27 февраля встретились в Брюсселе и приняли подготовленный ЕС документ о посредничестве.

Конфликт или евроинтеграция?

Конфликт между странами обострился в июле 2022 года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил. Тем не менее столкновения продолжались вплоть до декабря 2022 года.

В середине декабря Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз. Сербия сделала это еще в 2009 году. По данным СМИ, Запад дал обеим странам понять, что их перспективы евроинтеграции напрямую зависят от успехов в урегулировании конфликта.

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