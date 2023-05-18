Протесты в Сербии. Уйдет ли в отставку президент Вучич?

Президент Сербии Александар Вучич активизировал подготовку к новой предвыборной кампании на фоне острых споров в стране о ситуации в сфере безопасности и способности властей остановить пропаганду насилия. Наблюдатели заговорили об активизации политического противоборства после двух вооруженных нападений, жертвами которых стали 17 человек и более 20 получили ранения. 3 мая, впервые в своей истории, Сербия пережила массовый расстрел подростком учащихся школы в Белграде, а на следующий день 21-летний преступник открыл огоньпо прохожим в окрестностях Младеновца.

Сербия против насилия

Эти трагедии вывели на улицы десятки тысяч граждан под лозунгом "Сербия против насилия". Они требуют отставки главы МВД Бранислава Гашича и руководителя ключевой спецслужбы - Агентства безопасности и информации, Александра Вулина, а также роспуска правительственного комитета по регулированию электронных СМИ (REM) и закрытия провластных таблоидов и телеканалов Pink и Hepi из-за пропаганды ненависти и вульгарного контента. Новое шествие, которое организуют несколько оппозиционных партий демократического толка, намечено на 19 мая 2023 года.

Массовые протесты против насилия. Белград 12 мая 2023 года Фото: Darko Vojnovic/AP Photo/picture alliance

Вучич, с одной стороны, сделал ставку на усиление мер в области безопасности, главной из которых стала кампания по изъятию у населения нелегального оружия, накопленного еще со времен вооруженных конфликтов 1990-х на пространстве бывшей Югославии (по оценкам, его численность может превышать миллион единиц). С другой стороны, сербский лидер, как пишут местные СМИ, обещает уже в сентябре провести досрочные выборы, а заодно "предотвратить "Майдан" , якобы угрожающий Сербии.

Ни диалога, ни Майдана

Оппозиционные партии и правозащитники годами обвиняют Вучича и его правящую "Сербскую прогрессивную партию" в автократии, подавлении СМИ, насилии в отношении политических оппонентов, коррупции, в связях с организованной преступностью. Последние трагедии лишь расширили список претензий. Сам же Вучич, по мнению наблюдателей, пытается превратить массовые расстрелы в разговор о себе и угрозах государству. Представителей оппозиции он называет "стервятниками и гиенами", обвиняя в попытках незаконного захвата власти.

Опрошенные DW белградские эксперты не испытывают иллюзий по поводу готовности Вучича выполнить требования протестующих. Белградский политический обозреватель Филипп Шварм, полагает, что Вучич в эти дни говорит о досрочных выборах, чтобы переключить внимание недовольных насилием граждан на отношения власти и оппозиции, то есть на политическую игру. Но на самом деле, поясняет он DW, "речь, прежде всего, идет не о политике, а об обеспокоенности граждан тем, во что превратилось сербское общество, а оно все больше напоминает скороварку без клапана, в которой кипит ненависть и насилие".

Что же касается угрозы "Майдана", на который по аналогии с украинскими событиями ссылается Вучич, то, по мнению Шварма, "это обыкновенная пропаганда и политиканство": он просто подыгрывает правым и русофильским кругам. Пока рано говорить, что эти протесты могут стать катализатором каких-то серьезных изменений. "Гнев граждан и требования перемен могут продолжаться долго, а могут прекратиться через несколько недель", - отмечает Шварм.

Надежда на ребрендинг

"Майдан в Сербии невозможен, потому что нет сходства между сербским и украинским контекстами", - отмечает в беседе с DW исполнительный директор Центра за свободные выборы и демократию (CESID) Боян Клачар. Стремление Вучича к досрочным выборам он объясняет двумя причинами. Одна из них связана с возможным обострением проблем на переговорах с Косово, провозгласившим независимость от Сербии в 2008 году. И Вучичу хотелось бы провести голосование до того, как произойдет возможная эскалация. Кроме того, короткая и быстрая предвыборная кампания позволит правящей партии восстановить политическую мощь и предотвратить возможность серьезных политических изменений, поясняет Клачар.

"Правящая коалиция, вероятно, пойдет на выборы в составе "Народного движения за государство", которое сейчас создается с целью ребрендинга правящей "Сербской прогрессивной партии", а также для того, чтобы сам Вучич мог отойти от партийного руководства", - говорит Клачар.

Как раз для продвижения идеи "Народного движения" Вучич, как считают наблюдатели, использует свой митинг 26 мая, который он обещает сделать самым массовым в истории. "Это будет не собрание гнева и ненависти, а встреча надежды", - полагает президент. Учитывая массовые протесты после двух вооруженных нападений, оппоненты называют это мероприятие "контрмитингом". Примечательно, что он пройдет за день до съезда правящей СПП, на котором Вучич, как ожидается, покинет пост председателя партии.

Безопасность - не конек Вучича

Судя по сообщениям сербских СМИ, на "встречу надежды" не все придут добровольно: сотрудников госучреждений планируется свозить автобусами. Это стало поводом для иронии и карикатур. Автор одной из них, Душан Петричич, изобразил толпу граждан с сербским флагом , противостоящую колонне автобусов с портретом Вучича.

"Автобусы уже давно стали символом мероприятий в поддержку властей. Это своего рода ритуал", - говорит в беседе в DW белградский обозреватель Александр Радич. По его словам, "Вучич в условиях кризиса ведет себя не как президент страны, а как лидер партии и пытается мобилизовать людей вокруг себя лично, а не вокруг каких-то идей". На протесты он отвечает усилением давления в условиях нескончаемой предвыборной кампании. При этом вопросы личной безопасности, которые сейчас используются для мобилизации граждан, постепенно отойдут на второй план, поскольку это - не конек Вучича, считает собеседник.

"Вучич позиционирует себя как лидер крепкого государства, а на периодически устраиваемых военных смотрах демонстрируется военная мощь. В то же время майские нападения показали, что под угрозой находится личная безопасность любого гражданина, особенно детей. Но Вучич и его сподвижники плохо справляются с этим кризисом, лишь провоцируя негативную реакцию людей почти полным отсутствием эмпатии", - говорит Радич.

"Нация под угрозой"?

Среди примеров - оскорбления в адрес организаторов протестов и попытки принизить их масштаб. Так, Вучич и премьер Ана Брнабич опубликовали в соцсетях картинки с размноженным изображением собственных лиц, высмеяв своих оппонентов и обвинив их фальсификации фотографий шествий.

"Процент недовольных людей на самом деле очень высок, но в стране нет политических механизмов и сильной оппозиции, которая могла бы четко артикулировать требования. Это создает Вучичу возможности для дискредитации протестов, участники которых к слову, зачастую не являются сторонниками каких-то партий", - говорит Радич.

Вучич, полагает он, продолжит активную борьбу против протестующих, в том числе через подконтрольное телевидение, создавая образ осажденной крепости и многочисленных угроз. Вопрос личной безопасности граждан, который сегодня стал одним из основных, будет переформулирован Вучичем в тезис: "Нация под угрозой. Все против меня, а я - это Сербия".

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