Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан
Санья Кляйич
60 мин. назад
Президент Вучич в ответ на два массовых убийства обещает разоружить сербов и ужесточить контроль за оружием, которым владеет население. Подобные попытки власти совершали и раньше, но со скромными результатами.
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Власти Сербии 8 мая объявили так называемую "оружейную амнистию", дав населению месяц, чтобы люди добровольно сдали имеющееся у них нелегальное оружие - без каких-либо штрафных мер. Президент Александар Вучич пригрозил последствиями тем, кто по прошествии срока этого не сделает. Такие меры были объявлены властями неслучайно.
Сколько оружия на руках у сербов
После двух массовых убийств в Сербии - в белградской школе 3 мая и в селе под Младеновацем 5 мая - в стране развернулась дискуссия о владении оружием. Не без оснований: по оценкам швейцарского научного проекта Small Arms Survey, в 2018 году Сербия была на третьем месте в мире после Йемена и США по числу единиц стрелкового оружия на душу гражданского населения. По данным исследования, на 100 сербов приходилась 39,1 единица легкого оружия, всего 3,152 миллиона стволов.
"По другим оценкам, таким же количеством оружия сербы владеют нелегально", - рассказал DW Предраг Петрович, глава белградского Центра политики безопасности. В то же время, по официальным данным сербской полиции от 2021 года, в стране насчитывалось всего 920 тысяч единиц стрелкового оружия, из которых к настоящему моменту от 50 до 60 тысяч было конфисковано властями.
Символ власти и статуса
Независимо от всех оценок в Сербии широко распространено представление о том, что в каждом доме должно быть оружие. По словам Петровича, это обусловлено, прежде всего, войнами, которые, начиная с 1991 года, прошли на территории бывшей Югославии. "Часть оружия из 1990-х годов граждане не вернули, поскольку до сих пор не чувствуют себя в безопасности в государствах, образовавшихся после распада Югославии. Вдобавок к этому на Западных Балканах оружие традиционно является символом власти и статуса одновременно: считается, что его владелец в состоянии защитить себя и свою семью", - говорит эксперт.
Исследования белградского Центра политики безопасности к тому же показывают, что граждане, по их мнению, в наибольшей безопасности находятся у себя дома и в значительно меньшей - за его пределами в своих странах. "Безопасность люди связывают не с работой полиции и государственного аппарата, а с тем, что у них хорошие соседи и они сами в состоянии себя защитить", - говорит Петрович.
Вучич обещает почти полное разоружение сербов
После двух кровавых инцидентов власти Сербии объявили о намерении резко сократить количество ружей и пистолетов на руках населения. "Все люди, владеющие оружием, - это около 400 тысяч человек, - и я говорю не об охотничьем оружии, будут перепроверены. В результате у них на руках останется не более 40 тысяч единиц оружия", - заявил президент страны Александар Вучич. По его словам, штрафы за нелегальное владение оружием увеличатся почти вдвое, будет проведено почти полное разоружение сербов.
Правительство Сербии, в свою очередь, объявило о планах проконтролировать всех жителей страны в ближайшие полгода, в частности, выяснить, хранят ли они оружие и патроны надежно и недоступно для несовершеннолетних и лиц, которые не имеют права им пользоваться. Кроме того, будет ужесточена процедура выдачи лицензий на владение оружием, а министерство внутренних дел собирается ввести двухлетний мораторий на ее выдачу. Поправки к закону об оружии, которые готовит МВД, также предусматривают обязательные медицинские, психологические и психиатрические проверки, а также тесты на наркотики для лиц, которым разрешено ношение оружия, в том числе охотничьего.
"Мы знаем, что реализация этих мер не обойдется без проблем. Но чем меньше оружия будет на руках у людей, тем меньшей опасности будут подвергаться наши дети и граждане", - заявил Вучич на пресс-конференции после второго массового убийства.
Суровые правила на бумаге не так суровы на практике
В связи со сложившейся ситуацией более жесткий контроль оправдан, но запреты на владение оружием не имеют смысла, считает представитель объединения охранных фирм Сербии Деян Милутинович. "У нас уже и так слишком строгие правила. При малейшей ссоре среди соседей у них надолго конфисковывается оружие. Однако нет возможности заранее выяснить, будет ли кто-либо его использовать", - сказал Милутинович DW.
Эксперт по вопросам безопасности Петрович напоминает, что правила владения оружием были ужесточены законом еще в 2015 году. Тогда была введена обязательная перерегистрация всего оружия, в ходе которой каждый владелец должен пройти тестирование, а также объяснить, зачем ему оно нужно. Однако, по словам эксперта, суровые правила на бумаге не так суровы на практике, сроки перерегистрации многократно продлевались, в последний раз в 2022 году еще на два года.
По мнению Петровича, ответственность несут не граждане страны, а госструктуры, которые в своих действиях не придерживаются единого подхода: "У некоторых людей оружие конфисковали, другим продлили лицензию, хотя они не назвали никаких причин, по которым им необходимо владеть оружием".
Где и сколько нелегального оружия, никто не знает
Зарегистрированное оружие является лишь частью проблемы. Большим количеством оружия сербы владеют нелегально, получив его во время войн 1990-х годов. "Людям массово раздавали оружие, местонахождение которого теперь никто не может отследить", - говорит Петрович.
Единственная крупная акция по разоружению населения прошла после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Тогда было конфисковано или сдано добровольно около 50 тысяч стволов. "Сейчас нужна серьезная кампания, чтобы убедить граждан в том, что государству можно доверять, что оно гарантирует безопасность, что гражданам больше не нужно оружие", - считает Петрович.
По мнению Деяна Милутиновича, большей частью нелегального оружия владеют криминальные структуры. А автоматическое оружие, как использованное 4 мая неподалеку от городка Младеновац, где погибли 8 и были ранены 13 человек, вообще невозможно приобрести легальным путем. По его словам, такое оружие имеется лишь в распоряжении армии и полиции. Если оно исчезает, то из-за халатности военных или полицейских, или же в результате нелегальной торговли оружием.