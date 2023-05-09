Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Президент Вучич в ответ на два массовых убийства обещает разоружить сербов и ужесточить контроль за оружием, которым владеет население. Подобные попытки власти совершали и раньше, но со скромными результатами.

Власти Сербии 8 мая объявили так называемую "оружейную амнистию", дав населению месяц, чтобы люди добровольно сдали имеющееся у них нелегальное оружие - без каких-либо штрафных мер. Президент Александар Вучич пригрозил последствиями тем, кто по прошествии срока этого не сделает. Такие меры были объявлены властями неслучайно.

Сколько оружия на руках у сербов

После двух массовых убийств в Сербии - в белградской школе 3 мая и в селе под Младеновацем 5 мая - в стране развернулась дискуссия о владении оружием. Не без оснований: по оценкам швейцарского научного проекта Small Arms Survey, в 2018 году Сербия была на третьем месте в мире после Йемена и США по числу единиц стрелкового оружия на душу гражданского населения. По данным исследования, на 100 сербов приходилась 39,1 единица легкого оружия, всего 3,152 миллиона стволов.

Полиция перед школой в Белграде, где погибли 8 подростков и охранник Фото: Darko Vojinovic/AP/dpa/picture alliance

"По другим оценкам, таким же количеством оружия сербы владеют нелегально", - рассказал DW Предраг Петрович, глава белградского Центра политики безопасности. В то же время, по официальным данным сербской полиции от 2021 года, в стране насчитывалось всего 920 тысяч единиц стрелкового оружия, из которых к настоящему моменту от 50 до 60 тысяч было конфисковано властями.

Символ власти и статуса

Независимо от всех оценок в Сербии широко распространено представление о том, что в каждом доме должно быть оружие. По словам Петровича, это обусловлено, прежде всего, войнами, которые, начиная с 1991 года, прошли на территории бывшей Югославии. "Часть оружия из 1990-х годов граждане не вернули, поскольку до сих пор не чувствуют себя в безопасности в государствах, образовавшихся после распада Югославии. Вдобавок к этому на Западных Балканах оружие традиционно является символом власти и статуса одновременно: считается, что его владелец в состоянии защитить себя и свою семью", - говорит эксперт.

Исследования белградского Центра политики безопасности к тому же показывают, что граждане, по их мнению, в наибольшей безопасности находятся у себя дома и в значительно меньшей - за его пределами в своих странах. "Безопасность люди связывают не с работой полиции и государственного аппарата, а с тем, что у них хорошие соседи и они сами в состоянии себя защитить", - говорит Петрович.

Вучич обещает почти полное разоружение сербов

После двух кровавых инцидентов власти Сербии объявили о намерении резко сократить количество ружей и пистолетов на руках населения. "Все люди, владеющие оружием, - это около 400 тысяч человек, - и я говорю не об охотничьем оружии, будут перепроверены. В результате у них на руках останется не более 40 тысяч единиц оружия", - заявил президент страны Александар Вучич. По его словам, штрафы за нелегальное владение оружием увеличатся почти вдвое, будет проведено почти полное разоружение сербов.

Президент Сербии Александар Вучич Фото: Darko Vojinovic/AP/dpa/picture alliance

Правительство Сербии, в свою очередь, объявило о планах проконтролировать всех жителей страны в ближайшие полгода, в частности, выяснить, хранят ли они оружие и патроны надежно и недоступно для несовершеннолетних и лиц, которые не имеют права им пользоваться. Кроме того, будет ужесточена процедура выдачи лицензий на владение оружием, а министерство внутренних дел собирается ввести двухлетний мораторий на ее выдачу. Поправки к закону об оружии, которые готовит МВД, также предусматривают обязательные медицинские, психологические и психиатрические проверки, а также тесты на наркотики для лиц, которым разрешено ношение оружия, в том числе охотничьего.

"Мы знаем, что реализация этих мер не обойдется без проблем. Но чем меньше оружия будет на руках у людей, тем меньшей опасности будут подвергаться наши дети и граждане", - заявил Вучич на пресс-конференции после второго массового убийства.

Суровые правила на бумаге не так суровы на практике

В связи со сложившейся ситуацией более жесткий контроль оправдан, но запреты на владение оружием не имеют смысла, считает представитель объединения охранных фирм Сербии Деян Милутинович. "У нас уже и так слишком строгие правила. При малейшей ссоре среди соседей у них надолго конфисковывается оружие. Однако нет возможности заранее выяснить, будет ли кто-либо его использовать", - сказал Милутинович DW.

Жители сербского Ниша возлагают цветы в память о погибших в результате стрельбы в Белграде и под Младеновацем Фото: Jelena Djukic Pejic/DW

Эксперт по вопросам безопасности Петрович напоминает, что правила владения оружием были ужесточены законом еще в 2015 году. Тогда была введена обязательная перерегистрация всего оружия, в ходе которой каждый владелец должен пройти тестирование, а также объяснить, зачем ему оно нужно. Однако, по словам эксперта, суровые правила на бумаге не так суровы на практике, сроки перерегистрации многократно продлевались, в последний раз в 2022 году еще на два года.

По мнению Петровича, ответственность несут не граждане страны, а госструктуры, которые в своих действиях не придерживаются единого подхода: "У некоторых людей оружие конфисковали, другим продлили лицензию, хотя они не назвали никаких причин, по которым им необходимо владеть оружием".

Где и сколько нелегального оружия, никто не знает

Зарегистрированное оружие является лишь частью проблемы. Большим количеством оружия сербы владеют нелегально, получив его во время войн 1990-х годов. "Людям массово раздавали оружие, местонахождение которого теперь никто не может отследить", - говорит Петрович.

Единственная крупная акция по разоружению населения прошла после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Тогда было конфисковано или сдано добровольно около 50 тысяч стволов. "Сейчас нужна серьезная кампания, чтобы убедить граждан в том, что государству можно доверять, что оно гарантирует безопасность, что гражданам больше не нужно оружие", - считает Петрович.

По мнению Деяна Милутиновича, большей частью нелегального оружия владеют криминальные структуры. А автоматическое оружие, как использованное 4 мая неподалеку от городка Младеновац, где погибли 8 и были ранены 13 человек, вообще невозможно приобрести легальным путем. По его словам, такое оружие имеется лишь в распоряжении армии и полиции. Если оно исчезает, то из-за халатности военных или полицейских, или же в результате нелегальной торговли оружием.

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