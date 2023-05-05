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Полиция СербииФото: Darko Vojinovic/AP/picture-alliance
ПреступностьСербия

В результате стрельбы в Сербии погибли 8 человек

Даниил Сотников
7 мин. назад

По данным полиции, 21-летний мужчина из машины открыл огонь по людям из автоматического оружия, после чего скрылся.

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В результате перестрелки в 60 километрах к югу от столицы Сербии Белграда погибли восемь человек, еще 13 получили ранения, сообщает агентство APF в пятницу, 5 мая.

Перестрелка случилась поздно вечером 4 мая недалеко от города Младеноваца в деревне Дубона, сообщают СМИ Сербии. Напавший открыл огонь из автоматического оружия из движущегося автомобиля и скрылся, сообщает телеканал РТС. Полиция объявила его в розыск. Сообщается, что огонь, вероятно, открыл 21-летний мужчина.

В операции было задействовано множество полицейских машин и вертолеты, отмечает AFP. "Преступник находится в бегах, и все доступные патрули были отправлены в направлении Младеноваца", - сообщил представитель полиции.

Накануне 13-летний мальчик устроил стрельбу в школе в Белграде. В результате погибли 8 детей и охранник.

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