 Брюссель начинает переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2022

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Европа

Брюссель начинает переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией

Руководители ЕС и премьер-министры Албании и Северной Македонии дали официальный старт переговорам о членстве двух стран.

Премьер-министры Северной Македонии и Албании Димитар Ковачевски и Эди Рама, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Премьер-министры Северной Македонии и Албании Димитар Ковачевски и Эди Рама, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

В Брюсселе начинаются переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Европейский Союз". Граждане обеих стран "это заслужили", заявила во вторник, 19 июля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Албании и Северной Македонией Эди Рамой и Димитаром Ковачевски. 

В свою очередь Ковачевски подчеркнул, что его страна готова присоединиться к ЕС и хотела бы "стать положительным примером скорейшей интеграции в Европейский Союз", аналогично тому, как она интегрировалась в НАТО. Албанский премьер поблагодарил фон дер Ляйен, а также экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel). Оба немецких политика "неустанно боролись" за Балканы, пояснил Рама.

Боррель: ЕС не может идти вперед без Западных Балкан

Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал начало переговоров с двумя государствами "крупным прорывом", который будет иметь значение не только для них самих, но и для Западных Балкан и ЕС в целом. Он напомнил, что статус кандидата Скопье получило 17 лет назад, с тех пор была проделана большая работа.

"Мы живем во времена больших геополитических перемен, тектонических перемен… Вне сомнений, мы находимся на перекрестке истории, и являемся свидетелями изменений в нашем геостратегическом окружении, и вы являетесь его частью", - отметил Боррель. Он подчеркнул, что европейцы могут "идти вперед только вместе, полностью интегрировав Западные Балканы" в ЕС, который без них не является полным.

Скопье уступило требованиям Болгарии

Несколько дней назад власти Северной Македонии согласились внести в конституцию страны поправку, чтобы снять возражения Болгарии против ее членства в ЕС. В конце июня парламент Болгарии одобрил начало переговоров Евросоюза и Северной Македонии, сняв тем самым блокаду, которую ввело правительство в Софии в 2020 году, одновременно блокировав и переговоры о вступлении Албании в ЕС.

Решение  Софии содержит ряд условий, среди которых - защита прав болгарского меньшинства в Северной Македонии путем конституционных поправок, а также обязательство Скопье поддерживать добрососедские отношения с Болгарией. Этот компромисс был предложен Францией, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Северная Македония получила статус кандидата в ЕС в 2005 году, Албания - в 2014 году. Переговоры о членстве в ЕС продолжаются длительное время, стороны обсуждают 35 различных комплексов тем от экологического права до борьбы с коррупцией.

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