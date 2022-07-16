Северная Македония одобрила соглашение с Болгарией, необходимое для вступления в ЕС

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После того как Болгария сняла вето на вступление Северной Македонии в ЕС, в Скопье согласились признать болгарское меньшинство в республике.
Северная Македония преодолела еще одно препятствие на пути к вступлению в ЕС. Парламент в Скопье в субботу, 16 июля, одобрил соглашение с Болгарией о признании болгарского меньшинства в Северной Македонии. Решение было принято парламентариями единогласно, однако депутаты от оппозиционной националистической партии VMRO-DPMNE во время голосования покинули зал заседаний в знак протеста.
Парламент Болгарии, которая ранее сопротивлялась началу переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, уже в июне одобрил компромиссное соглашение, предложенное председательствующей в ЕС Францией. Оно предполагает защиту прав болгарского меньшинства в Северной Македонии путем конституционных поправок, а также обязательство Скопье поддерживать добрососедские отношения с Болгарией.
Лидеры Германии и Евросоюза приветствовали решение парламента в Скопье. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), оно освобождает путь для проведения первых переговоров по вступлению в Европейский Союз с Северной Македонией и Албанией: "Мы хотим, чтобы вы стали членами Европейского Союза, и сопровождаем вас на этом пути".
"Это была историческая возможность, - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). - Это большой шаг на вашем пути к европейскому будущему". "У нас общее будущее, и мы приветствуем вас с распростертыми объятиями", - отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Решающий шаг на пути в ЕС для Албании и Северной Македонии в то время, когда нам необходимо вместе противостоять общим вызовам", - указал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Заявки о вступлении в Евросоюз Скопье и Тираны Брюссель рассматривает вместе. Северная Македония получила статус кандидата в ЕС в 2005 году (тогда страна еще называлась Македонией), Албания - в 2014 году.
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