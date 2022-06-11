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Республика Северная Македония

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Северная Македония".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Шольц призвал начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

Шольц призвал начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС 11.06.2022

Страна уже 17 лет находится в статусе кандидата в члены ЕС и, по мнению немецкого канцлера, выполнила все требования.

Лавров отменил визит в Сербию из-за отказа пропустить его самолет

Лавров отменил визит в Сербию из-за отказа пропустить его самолет 06.06.2022

Соседние с Сербией страны отказались предоставить самолету Лаврова разрешение на пролет над их территорией. В Совете Федерации призвали жестко отреагировать на действия Болгарии, Черногории и Северной Македонии.
Северная Македония высылает еще шесть российских дипломатов

Северная Македония высылает еще шесть российских дипломатов 15.04.2022

Объявленные персонами нон грата сотрудники посольства РФ должны покинуть Северную Македонию в течение пяти дней, сообщил МИД республики. Москва пообещала ответить на высылку дипломатов.
Германия и Австрия настаивают на ускорении принятия балканских стран в ЕС

Германия и Австрия настаивают на ускорении принятия балканских стран в ЕС 31.03.2022

Из-за войны России против Украины Германия и Австрия поддержали скорейшее вступление стран Западных Балкан в Евросоюз.
В Болгарии в результате аварии автобуса погибли 45 человек

В Болгарии в результате аварии автобуса погибли 45 человек 23.11.2021

Автобус, следовавший в Cеверную Македонию, перевернулся после аварии на автомагистрали. Среди погибших есть дети.

Страна в Европе сменила название ради вступления в НАТО и ЕС: чего добилась Северная Македония? 05.11.2021

Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.
Премьер Республики Северная Македония Заев уходит в отставку

Премьер Республики Северная Македония Заев уходит в отставку 31.10.2021

Зоран Заев объявил об отставке на фоне поражения правящей партии на муниципальных выборах в ряде городов страны.
Сборная Германии первой в Европе вышла на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Германии первой в Европе вышла на ЧМ-2022 по футболу 11.10.2021

Подопечные Ханса-Дитера Флика в Скопье разгромили сборную Северной Македонии 4:0 в рамках отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Семь побед и 21 очко обеспечили бундестим первое место в группе J.
Меркель подтвердила интерес ФРГ и Евросоюза к балканским странам

Меркель подтвердила интерес ФРГ и Евросоюза к балканским странам 14.09.2021

Глава правительства Германии встретилась с премьер-министрами Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Республики Северная Македония и Косово. Все эти страны стремятся к членству в ЕС.
Лоббисты немецкого бизнеса призвали интегрировать в ЕС балканские страны

Лоббисты немецкого бизнеса призвали интегрировать в ЕС балканские страны 13.09.2021

Восточный комитет немецкой экономики заявил о высоком потенциале шести стран Юго-Восточной Европы и западных Балкан.
Северная Македония выслала российского дипломата

Северная Македония выслала российского дипломата 17.08.2021

Второй за год сотрудник российского посольства высылается из Северной Македонии за деятельность, несоответствующую дипломатическим правилам.
Три балканских государства отменят взаимный пограничный контроль

Три балканских государства отменят взаимный пограничный контроль 30.07.2021

Сербия, Северная Македония и Албания договорились отменить пограничный контроль для своих граждан с 2023 года.
Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси 14.07.2021

Ограничения на ввоз нефтепродуктов, удобрений и табачных изделий из Беларуси ввели Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.
Украина одержала первую победу на Евро-2020

Украина одержала первую победу на Евро-2020 17.06.2021

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1.
Глава Европарламента выступил за прием балканских стран в ЕС

Глава Европарламента выступил за прием балканских стран в ЕС 06.06.2021

Включение государств на Западных Балканах в состав Евросоюза принесет стабильность и процветание региону и всему континенту, заявил Давид Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.
Северная Македония сенсационно обыграла сборную ФРГ в отборе на ЧМ-2022 по футболу

Северная Македония сенсационно обыграла сборную ФРГ в отборе на ЧМ-2022 по футболу 31.03.2021

Команда Северной Македонии одержала верх над бундестим - 2:1 - на выезде в отборочном матче ЧМ-2022.

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