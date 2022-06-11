Республика Северная Македония

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Северная Македония".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.