Шольц: Надеюсь, все страны Балкан будут в ЕС к 2034 году

Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза в ближайшие 10 лет, заявил Олаф Шольц. Канцлер ФРГ приветствовал создание общего рынка стран Западных Балкан.

Олаф Шольц (Olaf Scholz) надеется, что Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория присоединятся к Евросоюзу к 2034 году. "Не пройдет и десяти лет, как эти шесть государств наконец станут членами ЕС", - сказал канцлер Германии в понедельник, 14 октября, на встрече с главами государств и правительств стран Западных Балкан в Берлине.

Он также приветствовал разработку плана по созданию общего рынка между странами Западных Балкан. Шольц назвал "раздражающим" положение, при котором многие страны этого региона имеют больший объем торговли с Германией, чем друг с другом. Канцлер ФРГ призвал западнобалканские страны шаг за шагом снимать взаимные торговые ограничения.

Он особо отметил, что власти Косово в рамках этого плана откроют для торговли один из погранпереходов с Сербией. Германский канцлер указал на то, что для продолжения евроинтеграции Белград и Приштина должны урегулировать свои разногласия. Правительство Сербии до сих пор не признает независимость Косово, провозглашенную в 2008 году.

Глава ЕК: прогресс каждой страны будет рассматриваться отдельно

Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на встрече в Берлине также приветствовала создание общего рынка стран Западных Балкан. Чем теснее будут региональные экономические связи, тем лучше затем эти страны смогут интегрироваться в общий рынок Европейского Союза, отметила она.

Фон дер Ляйен также рассказала, что прогресс каждой из западнобалканских стран в принятии стандартов ЕС будет рассматриваться отдельно. Группового вступления в Евросоюз не будет, подчеркнула глава ЕК.

На встрече в Берлине лидеры Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории достигли соглашений по сближению своих трудовых и социальных стандартов, а также по упрощению сотрудничества между университетами и академического обмена.

Премьер-министр Албании Эди Рама накануне заявил в интервью Reuters, что его страна рассчитывает быть готовой к вступлению в Евросоюз к 2030 году.

Встреча прошла в рамках Берлинского процесса, который был инициирован Германией в 2014 году. Он направлен на консультирование шести западнобалканских государств, не являющихся членами ЕС, и помощь в их евроинтеграции.