Тревожные сигналы на Балканах - история повторяется?

То и дело в регионе Западных Балкан вспыхивают конфликты. Сейчас споры вызвала планируемая резолюция ООН о геноциде в Сребренице. Сербские политики видят в этом попытку заклеймить их народ, пишет Александер Ротерт.

Сербские флаги и портрет осужденного военного преступника Ратко Младича на митинге в Баня-Луке, столице Республике Сербской, апрель 2024 года Фото: Dragan Maksimović/DW

Символика выглядела угрожающе: Милорад Додик, лидер боснийских сербов и президент Республики Сербской (РС) - части Боснии и Герцеговины (БиГ), преимущественно населенной сербами, в середине апреля в присутствии высокопоставленных представителей правительства Сербии сообщил, что не видит "никакого смысла оставаться в составе Боснии и Герцеговины". "Мы будем двигаться вперед самостоятельно", - подчеркнул он. В то же время Додик, как он часто это делает, утверждал, что геноцида в Сребренице не было.

Однако теперь Руанда и Германия представили на рассмотрение ООН проект резолюции, в которой Генеральная Ассамблея должна объявить 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Власти Сербии и Республики Сербской выступили категорически против этого документа, который они воспринимают как коллективное клеймение сербского народа.

Между тем у многих вызывают тревогу спекуляции Додика о том, как поступить со 150 тыс. боснийцев, вернувшихся в РС. После того, как Додик заявил, что боснийцы, составляющие более 50% населения Боснии и Герцеговины, должны проживать на 25% территории страны, он предупредил, что в случае принятия Генассамблеей ООН вышеупомянутой резолюции единственной опцией для Республики Сербской будет мирно "отделиться" от Боснии и Герцеговины. Это высказывание затрагивает, прежде всего, судьбы 150 тыс. человек, которые и без того уже пережили невообразимые страдания. "Люди в РС разгневаны и не согласятся жить с боснийскими мусульманами", - предупредил Додик.

Отрицание факта геноцида в Сребренице - часть риторики Додика

Высказывание Додика о 25 процентах территории удручающе напоминает риторику, которая предшествовала этническим чисткам во время боснийской войны . Систематические и хорошо спланированные массовые преступления тогда были направлены на то, чтобы как можно быстрее уничтожить всю не сербскую жизнь на значительных территориях Боснии и Герцеговины.

Александер Ротерт Фото: Privat

Совершение этих преступлений было задокументировано Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, доказано, и в случае со Сребреницей квалифицировано как геноцид.

Хотя Уголовный кодекс БиГ предусматривает тюремное заключение для тех, кто отрицает факт геноцида, именно это отрицание стало неотъемлемой частью политического репертуара лидера РС. В середине апреля он в присутствии председателя парламента Сербии Аны Брнабич в городе Баня-Лука, который считается его оплотом, организовал массовый митинг, в котором участвовали тысячи сербов. В ходе своего выступления Додик неоднократно отрицал факт геноцида в Сребренице, закончив свою речь лозунгом: "Да здравствует Россия!".

Поездка Додика в Россию

Вскоре после этого Милорад Додик отправился в Россию вместе со своим коллегой по партии Ненадом Нешичем, который также является министром безопасности (главой МВД. - Ред.) Боснии и Герцеговины. В Москве гости, в частности, встретились с тогдашним секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Додик и Нешич запостили в соцсетях фотографию из самолета, на которой они запечатлены демонстрирующими сербско-националистическое приветствие тремя перстами. Совсем недавно Нешич подчеркнул в эфире сербского телевидения: "Моя страна - Сербия. Моя страна - Республика Сербская. Точка!".

Примечательно, что, несмотря на все эти нарушения Дейтонских мирных соглашений от 1995 года, высокий представитель ООН в БиГ Кристиан Шмидт (Christian Schmidt), который должен следить за соблюдением данных договоренностей, хранит молчание.

Еще в сентябре 2023 года Шмидт пригрозил Додику "серьезными последствиями", если тот продолжит эскалацию ситуации. Однако несмотря на то, что Додик продолжает свои усилия по отделению (РС от Боснии и Герцеговины. - Ред.), Шмидт молчит. С другой стороны, Шмидт регулярно свидетельствует о том, что власти в Белграде помогают мирному процессу, что граничит с фантазией.

Подготовка к самому худшему сценарию

Миротворческие силы Евросоюза (European Union Force, EUFOR) должны более интенсивно патрулировать районы возвращения боснийских беженцев, для чего необходимо было бы существенно увеличить численность контингента. 150 000 потенциальных жертв - бывший высокий представитель ООН в Боснии и Герцеговине, ныне покойный Пэдди Эшдаун называл их "беднейшими из бедных" - уже однажды прошли через настоящий ад.

Угроза для них и, следовательно, повторная травматизация из-за действий Додика, неминуемы. Запад должен принять превентивные меры, чтобы при самом худшем сценарии развития событий спасти этих людей, например, с помощью создания защищенных военными зон, а также возможных операций по эвакуации и создания бесполетных зон.

Это может показаться нереальным, но люди, пережившие сербскую резню весной 1992 года, живут в атмосфере страха. И это реально, потому что каждый год отряды сербских четников безнаказанно празднуют совершенные ими массовые убийства в Вышеграде, путинские "Ночные волки" разъезжают по РС, а ее президент отрицает факт геноцида.

Потенциал эскалации ситуации в Боснии

Для верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи сложившаяся ситуация представляется очень серьезной. Выступая 17 апреля в Конгрессе США, он констатировал: "Ситуация на Западных Балканах обострилась. Этническая напряженность в Боснии и Герцеговине имеет потенциал для эскалации". По словам генерала, РС пытается "ослабить авторитет государственной власти" в БиГ и отношения с ЕС и НАТО, одновременно сама сохраняя тесные связи с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, недавно признался, что "глубоко обеспокоен" "продолжающейся сепаратистской политикой" в Боснии и Герцеговине.

В ответ Ана Брнабич назвала заявления генерала Каволи "вызывающим тревогу сигналом" и пригрозила: "Если они проведут резолюцию по Сребренице в Генеральной Ассамблее ООН, это создаст серьезный прецедент. Они откроют ящик Пандоры. Да поможет им всем Бог справиться с тем, что это вызовет".

Сейчас дело за свободным Западом и теми мерами, которые он должен предпринять, чтобы спасти один из самых успешных мирных проектов со времен плана Маршалла. НАТО наглядно продемонстрировала в Косово в сентябре 2023 года, как вспыхнувший конфликт можно погасить в течение нескольких дней. Теперь Запад должен совершить превентивные действия, чтобы спасти Боснию и Герцеговину.

Автор: Александер Ротерт - с 1991 года занимается исследованиями бывшей Югославии. Также работал на различных должностях в ООН, НАТО, ОБСЕ и в аппарате высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине.

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