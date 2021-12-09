 В Боснии найдена еще одна братская могила жертв геноцида в Сребренице | Новости из Германии о Европе | DW | 09.12.2021

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Европа

В Боснии найдена еще одна братская могила жертв геноцида в Сребренице

Массовое захоронение обнаружено в 200 километрах от Сребреницы. В Боснии найдено уже около 90 братских могил с жертвами массовой расправы над боснийскими мусульманами в 1995 году.

Мемориал жертвам расправы в Сребренице

Мемориал жертвам расправы в Сребренице

В южной части Боснии и Герцеговины обнаружена еще одна братская могила с останками жертв массовой расправы над мусульманами в Сребренице в 1995 году. Захоронение найдено близ города Калиновик в 200 километрах от Сребреницы, сообщила Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) вечером в среду, 8 декабря. Это самая удаленная от Сребреницы братская могила из всех обнаруженных до сих пор.

Эксперты сличили пробы ДНК останков с генетическими пробами, предоставленными родственниками пропавших. В результате эксперты обнаружили десять совпадений. Эти пробы теперь переданы компетентным учреждениям в Боснии для официальной идентификации.

Геноцид мусульман в Сребренице

Международные суды квалифицировали расправу боснийско-сербских солдат над более чем 8000 мусульманских мужчин в Сребренице в 1995 году как геноцид. Боснийской-сербский лидер Радован Караджич и его командующий вооруженными формированиями Ратко Младич были осуждены на пожизненное лишение свободы в первую очередь из-за Сребреницы.

Руководитель филиала ICMP на Западных Балканах Мэтью Холлидэй сообщил, что новая братская могила обнаружена всего в нескольких километрах от деревни, где бойцы военизированного формирования "Скорпион" в середине 1995 года убили шесть пленников из Сребреницы. Видеозаписи этой казни были использованы международными судами в качестве улики.

По данным мемориального центра Srebrenica Memorial Centre, в Боснии найдено уже более 90 братских могил с жертвами расправы в Сребренице. По заключению экспертов, многие трупы были впоследствии выкопаны и зарыты в других местах, чтобы замести следы. Судьба сотен других жертв остается неизвестной. Новые захоронения обнаруживаются все реже. Последнее из них было найдено в 2016 году.

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


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