Босния и Герцеговина на грани распада? Что предпринимают США и ЕС

У посольства США в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, 2 ноября собралась группа демонстрантов. Они требуют от политиков отказаться от ставки на национализм и призывают президента США Джо Байдена не дать могущественным политическим кланам в стране спровоцировать конфликт между ее тремя основными этническими группами: боснияками, хорватами и сербами. Кроме того, собравшиеся призывают политиков уважать права граждан и позаботиться о том, чтобы эти права были равными для всех. DW - о новом обострении на Балканах, рискующем вылиться в полномасштабную войну.

Единая армия под угрозой

После окончания боснийской войны (1992 - 1995) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорватско-боснийскую. Сегодня каждая из них имеет собственные правительство и парламент. В то же время существует и общее сербско-хорватско-боснийское центральное правительство.

В 2006 году была сформирована объединенная армия Боснии и Герцеговины, состоящая из 10 000 солдат и гражданских лиц. Международное сообщество считает единую армию важным звеном, связующим все три этнические общины. Именно это связующее звено находится под угрозой после недавних заявлений председателя президиума Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорада Додика о том, что сербская часть БиГ - Республика Сербская - намерена сформировать собственные армию и систему правосудия.

Сербский национализм Милорада Додика

Это - не первое провокационное заявление Додика. Однако на этот раз серьезность его намерений подтверждают масштабные учения жандармерии Республики Сербской, проведенные вблизи города Пале. Именно оттуда признанный судом военным преступником лидер боснийских сербов Радован Караджич руководил наступлениями на Сараево с 1992 по 1995 годы.

В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал осаду боснийской столицы, продолжавшуюся три с половиной года, преступлением против человечности. Сегодня многие жители БиГ опасаются, что их страна находится на пороге новой войны. При этом пожилые люди вспоминают, как долго международное сообщество медлило, прежде чем прийти им на помощь в прошлый раз. Только после признанного впоследствии геноцидом расстрела 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году западные страны добились заключения так называемых Дейтонских соглашений, положивших конец войне в Боснии и Герцеговине.

Стремление Республики Сербской к независимости

Для наблюдателей очевидно, что последние инициативы Додика направлены на уничтожение государственных структур БиГ. Республика Сербская уже имеет собственное Агентство здравоохранения, теперь у нее будет и своя армия. Более 120 декретов высоких представителей ООН в БиГ, работавших после войны над созданием единых государственных структур в Боснии и Герцеговине, могут быть аннулированы, а это - прямая угроза территориальной целостности страны.

Милорад Додик (справа) и Драган Чович (фото из архива)

Распада единого боснийского государства добиваются и хорватские ультранационалисты, причем лидер хорватской общины и партии "Хорватское демократическое содружество БиГ" Драган Чович на протяжении лет работает плечо к плечу с Додиком.

Пока Евросоюз не вмешивается в ситуацию, однако отдельные депутаты уже выразили обеспокоенность. Ряд членов Европарламента, в том числе немецкий "зеленый" политик Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer), призвал Еврокомиссию проявить жесткость по отношению к националистам, а представитель Европейской народной партии (ЕНП) Михаэль Галер (Michael Gahler) предупредил о последствиях возможного объявления независимости Республикой Сербской, которое, скорее всего, будет признано Москвой.

Что думают в США и России

В США также растет беспокойство. Известный американский эксперт по Балканам Дэниэл Сёрвер призывает международное сообщество продемонстрировать военную силу, чтобы не допустить роста националистических настроений в Боснии и Герцеговине и связанных с ними конфликтов.

Спецпосланник США в БиГ Мэттью Палмер (фото из архива)

Однако международное сообщество пока не торопится добиваться прекращения этнических разногласий в Боснии и Герцеговине. На прошлой неделе спецпосланник США в БиГ Мэттью Палмер, а также специальная уполномоченная ЕС по БиГ Ангелина Айххорст провели переговоры с националистами Боснии и Герцеговины и призвали их к поискам компромисса. Однако мало кто верит в успех этой работы. Особенно учитывая, что раньше Палмер предлагал осуществить обмен территориями между Сербией и Косово с целью создать этнически однородные регионы.

Между тем ситуация в БиГ обостряется из-за постоянного вмешательства Хорватии и Сербии. В 1991 году, когда президентами Хорватии и Сербии были соответственно Франьо Туджман и Слободан Милошевич, было принято решение о разделении Боснии. При этом обе стороны преследовали националистические цели, на пути к которым было совершено немало военных преступлений.

Что касается России, то она, по данным немецких СМИ, добивается исключения упоминания высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине в мандате международного миротворческого контингента EUFOR в БиГ и даже готова в противном случае заблокировать продление этого мандата в Совете Безопасности ООН.

С точки зрения некоторых экспертов, политику Москвы, направленную на поддержку сербских националистов, можно объяснить желанием помешать интеграции Боснии в ЕС и ее вступлению в НАТО.

Как поступит высокий представитель ООН?

Сторонники демократических преобразований в Боснии и Герцеговине связывают свои надежды с новым высоким представителем ООН в БиГ, бывшим министром сельского хозяйства ФРГ Кристианом Шмидтом (Christian Schmidt), занимающим этот пост с августа 2021 года.

Многие полагают, что Шмидт может воспользоваться имеющимися у него особыми полномочиями, чтобы отстранить некоторых политиков от занимаемых ими должностей. Однако сам политик уже дал понять, что пользоваться особыми полномочиями он не намерен.

По мнению ряда наблюдателей, если США, ЕС и высокий представитель ООН по БиГ не проявят твердость, ошибки 1990-х годов могут повториться. Тогда международное сообщество недооценило радикализм националистов. Как точно сказала об этом боснийский публицист Стефика Галич: "Похоже, что войны ничему не научили мир".

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