РФ грозит наложить вето в СБ ООН из-за назначения немецкого политика

Россия грозит наложить вето в Совете Безопасности ООН в конфликте вокруг назначения бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Кристиана Шмидта (Christian Schmidt) на пост высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине (БиГ). Москва может заблокировать продление мандата международного миротворческого контингента EUFOR в БиГ, если из документа не будет исключено упоминание высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине, пишет агентство dpa во вторник, 2 ноября, со ссылкой на источники, близкие к СБ ООН.

В тот же день должно было состояться голосование о продлении мандата. Однако это заседание, на котором в числе прочего запланировано выступление Шмидта, перенесли на вторую половину дня 3 ноября.

Конфликт о назначении Шмидта высоким представителем БиГ

Несколько месяцев назад потерпела неудачу попытка РФ и Китая упразднить пост высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине за отсутствием в нем необходимости. В свою очередь западные дипломаты в Нью-Йорке подчеркивали, что у СБ ООН нет полномочий для принятия подобных решений. Пост высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине предусмотрен заключенными в 1995 году Дейтонскими соглашениями о прекращении огня на территории бывшей югославской республики.

Кристиан Шмидт приступил к своим обязанностям 1 августа. В начале сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что его назначение может подорвать успехи в процессе мирного урегулирования в БиГ, достигнутые за 25 лет. Оно противоречит "принципам Дейтонских соглашений, а также ставит под угрозу их реализацию", утверждала Захарова.

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