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Лидер боснийских сербов Милорад Додик (в центре), фото из архива
Лидер боснийских сербов Милорад Додик (в центре), фото из архиваФото: Dragan Maksimović /DW
ПолитикаЕвропа

Как Милорад Додик ездил в Россию за самостоятельностью

Юлия Петровская
34 мин. назад

Лидер боснийских сербов использует Москву как площадку для продвижения идеи распада Боснии, а Кремлю он нужен в качестве "полезного идиота", полагают эксперты.

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Визит президента Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины ) Милорада Додика в Москву вызвал острые споры на Балканах и критику со стороны ЕС и США. В Брюсселе и Вашингтоне говорят  о недопустимости расширения связей с Россией в условиях войны против Украины и несовместимости поддержки действий Кремля с политикой европейской интеграции. БиГ - кандидат на вступление в ЕС и НАТО, а опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан поддерживают эту идею.

Додик, находящийся под санкциями США за подрыв законности и мира в БиГ, пообещал во вторник, 23 мая, на встрече с Владимиром Путиным не присоединяться к антироссийскому эмбарго. Он осудил давление, которое на него оказывает Запад из-за поддержки России и назвал российскую "спецоперацию" вынужденной. Путин поблагодарил гостя за "нейтралитет" в украинском конфликте и назвал отношения РФ с Республикой Сербской успешными, несмотря на небольшой товарооборот.

Наблюдатели обращают внимание, что вопросы экономического сотрудничества, заявленные как главные, в ходе визита отошли на второй план, уступив место антизападной пропаганде. Кроме того, Додик попытался использовать московскую площадку для продвижения политики дезинтеграции в БиГ и самопрезентации в качестве самостоятельного игрока. 

Додик и Путин: взаимная поддержка

Это уже третья за последний год встреча Путина с лидером боснийских сербов, который позиционирует себя в качестве ключевого партнера Москвы на Балканах, несмотря на то, что у руководства РС нет внешнеполитических полномочий. Россия в последние годы активно выступает против интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО и ЕС. А решения по этим вопросам невозможны без согласия руководства Республики Сербской, которое пытается проводить самостоятельный курс, без оглядки на правительство в Сараево.

Додик, считают эксперты, рассчитывает на поддержку Кремлем своего курса на полную самостоятельность РС. Он часто говорит о неизбежности распада БиГ, обвиняя Запад в попытках "маргинализировать и уничтожить Республику Сербскую", хотя США и ЕС не раз говорили об отсутствии намерений лишить РС административного статуса, определенного Дейтонским мирным соглашением 1995 года. Незадолго до поездки в Москву Додик вновь заявил о неизбежном выходе РС из состава БиГ, если центральные власти и международное сообщество попытаются навязать решения о государственной собственности.

Милорад Додик на митинге в Баня-Луке (фото из архива)
Милорад Додик на митинге в Баня-Луке (фото из архива)Фото: Dragan Maksimovic/DW Bosnisch

Свой самостоятельный статус Додик попытался подчеркнуть на международной встрече по безопасности под эгидой Совбеза РФ, прошедшей в Подмосковье: "Я не президент БиГ, я президент Республики Сербской. Я очень благодарен российской стороне за уважение к специфике и понимание реальности". По его словам, после войны 1990-х Босния и Герцеговина стала геополитическим экспериментом, колонией западного либерального глобализма, который должен был завершить процесс гибели нации и создать гибридное, наднациональное общество, без идентичности и какого-либо уважения к традициям и конституционному праву.

Поездка Додика в Москву - недальновидный шаг

С начала войны в Украине никто из высокопоставленных политиков стран ЕС или стран-кандидатов не посещал Россию, поэтому частые контакты Додика с Москвой некоторые наблюдатели называют "пощечиной Западу".

Глава МИД БиГ Элмедин Конакович считает, что "этот визит не принесет ничего хорошего БиГ". США и Евросоюз осудили эту поездку. Госдеп заявил, что "ни одно правительство ни на каком уровне не должно сейчас расширять сотрудничество с Россией, поскольку она осуществляет агрессию против Украины, нарушая основы и законы международного порядка. "Путь, который ведет к демократическому, процветающему и безопасному будущему, которого хотят все граждане Боснии и Герцеговины, проходит через Брюссель, а не через Москву", - считают в Госдепе.

Пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано сказал, что поддержание тесных связей с Россией несовместимо с европейским выбором. "Отношения с Россией не могут быть нормальными при путинском режиме в условиях неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину". Ранее Стано обвинял Россию в зверствах, уничтожении гражданской инфраструктуры, разграблении украинской собственности и похищении детей.

Сигналы оппонентам в БиГ и Западу

О подробностях встречи Додика с Путиным не сообщается, хотя некоторые наблюдатели считают, что гость мог просить о финансовой помощи или снижении цены на газ. Директор по исследованиям белградского Центра международной политики и безопасности Игор Новакович считает, что Додик "пытался послать сигналы своим внутренним оппонентам в БиГ и западным партнерам, а основной из них заключается в том, что у него есть некие альтернативы, хотя они и не являются реалистичными". Визит Додика, полагает Новакович, ведет к росту трений в БиГ и противоречий на Балканах. В то же время он выгоден России, поскольку подрывает изоляцию и показывает, что "в Европе есть некоторые лидеры, которые сохраняют симпатии к России".

Наблюдатели обращают внимание, что российский МИД часто ставит сотрудничество с Республикой Сербской в один контекст с отношениями с Сербией. Однако Новакович указывает на "существенную разницу" между политикой Додика и Сербии в контексте конфликта в Украине. Белград сейчас демонстрирует осторожность в контактах с Москвой, от визитов в Москву воздерживается даже министр иностранных дел Сербии, хотя такие регулярные встречи предусмотрены двусторонним соглашением, напоминает собеседник. И если Сербия пытается не отступать от согласованного внешнеполитического курса, приоритетом которого является евроинтеграция, то в случае РС "все подчинено личным интересам Милорада Додика и его правящей элиты".

Конкурент Вучича или "полезный идиот"?            

Некоторые наблюдатели считают, что Додик пытается даже конкурировать с президентом Сербии Александром Вучичем за российское внимание. Среди них - депутат боснийского парламента Шемсудин Мехмедович. По его словам, "Додик хочет показать, что он является более важным фактором, чем Вучич, и в интересах России и "русского мира" замедляет процесс интеграции на Балканах".

Политический обозреватель Срджан Пухало сказал DW, что "Путин и Додик пытаются представить свое общение как что-то более значимое, чем это есть на самом деле". "Додик строит имидж очень важного политика, за которым стоит влиятельный международный игрок, несмотря на то, как сейчас воспринимается положение России в мире". У Додика, полагает собеседник, слишком много иллюзий по поводу своего веса, который в региональном контексте несопоставим с весом лидеров Сербии и Хорватии. "Сейчас ему, возможно, удается продемонстрировать свою мощь, но в долгосрочном плане, боюсь, это вернется ему бумерангом", - говорит Срджан Пухало.

Журналист Ранко Маврак назвал Додика "полезным идиотом": "Путин лишь использует его в качестве марионетки, при помощи которой показывает, что где-то еще открываются двери и что он может создать Западу некоторые проблемы".

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