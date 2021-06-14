Украина одержала первую победу на "Евро-2020"

Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу (Евро-2020). На матче, проходившем на стадионе "Арена Националэ" в Бухаресте в четверг, 17 июня, украинцы обыграли команду Северной Македонии со счетом 2:1.

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко открыл счет на 29-й минуте игры. Через пять минут второй гол в ворота противника забил Роман Яремчук. Автором единственного гола Северной Македонии стал полузащитник Эгзиян Алиоски.

Это был второй матч Украины на финальной стадии Евро-2020. 13 июня украинцы проиграли Нидерландам со счетом 2:3. Профильные издания назвали этот матч, проходивший в Амстердаме, "самым ярким матчем Евро", обе команды выдали "ультраатакующий футбол".

Футбольное первенство Европы впервые проводится не на территории одной или двух стран, а в 11 городах 10 государств. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля.

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