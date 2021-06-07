Украина проиграла Нидерландам в "самом ярком матче Евро-2020"

Сборная Украины в напряженном матче чемпионата Европы по футболу проиграла в воскресенье, 13 июня, Нидерландам со счетом 2:3. Профильные издания назвали этот матч, проходивший в Амстердаме, "самым ярким матчем Евро", обе команды выдали "ультраатакующий футбол".

На 52-й и 58-й минутах Джорджиньо Вейналдум и Ваут Вегхорст вывели сборную Нидерландов вперед. Однако скоро Андрею Ярмоленко и Роману Яремчуку удалось сравнять счет. Гол Ярмоленко называют одним из самых красивых на турнире. И все же на 85-й минуте Дензел Думфрис поставил точку в матче, оформив победу Нидерландов.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Хлопцы реально дрались до последней секунды. Каждый украинец сегодня был с вами и продолжит делать это и впредь", - написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Футбольное первенство Европы впервые проводится не на территории одной или двух стран, а в 11 городах 10 государств. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля.

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