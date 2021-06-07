 Комментарий: Запрет УЕФА лозунга ″Героям слава!″ только сплотит украинцев | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Запрет УЕФА лозунга "Героям слава!" только сплотит украинцев

И для Киева, и для Москвы любой элемент в форме украинской сборной на Евро-2020 имеет принципиальное значение. Речь идет не просто о футболе, а о праве Украины оставаться независимым государством, пишет Сергей Руденко.

Футболка сборной Украины на Евро-2020 с контурами границ страны, включающими Крым

Контуры границ Украины на футболке сборной страны, включающие Крым, раздражают Россию

УЕФА потребовал от Украины убрать с формы сборной страны на чемпионате Европы по футболу лозунг "Героям слава!", нанесенный на изнаночную сторону футболки. Он, по мнению Союза европейских футбольных ассоциаций, является политическим. В этом УЕФА пошел на уступки Российскому футбольному союзу, который настаивал на удалении с футболок украинцев фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также контура карты страны, включающего аннексированный Россией Крым. Вряд ли решение европейских функционеров устроит и Киев, и Москву. Ведь для обеих сторон даже самый мелкий элемент в форме украинской сборной на Евро-2020  имеет принципиальное значение. Речь идет не просто о футболе - речь идет о праве Украины оставаться независимым государством в границах, признанных мировым сообществом.

Футбольно-географическая истерия

С момента презентации формы сборной Украины на Евро-2020 России понадобились несколько дней для того, чтобы устроить настоящую пропагандистскую вакханалию. Дизайн экипировки украинцев с контуром аннексированного Крыма и двумя лозунгами - кстати, изначально утвержденный УЕФА, - буквально взорвал информационное пространство РФ. К обсуждению подключились депутаты Госдумы, российский МИД и даже президент Владимир Путин. Возмущению не было предела. Мол, что себе позволяют украинцы, нанося на футболки карту Украины, включающую Крым, и "нацистские лозунги".

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Думаю, Россия тоже была бы не против изобразить на футболках своей сборной контур страны. Но вот то, как РФ представляет свои границы - с аннексированным Крымом, - не воспринимается цивилизованным миром. И сколько бы Владимир Путин не повторял, что жители крымского полуострова решили свою судьбу на референдуме, Крым де-юре был и остается украинским. Как и псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР", территория которых тоже, кстати, нанесена на карту страны на футболках украинской сборной.

Цель путинской пропаганды очевидна: в очередной раз продемонстрировать россиянам "фашистский оскал" украинцев. Смотрите, вот соседи едва ли не зигуют с
лозунгами "Слава Украине! Героям слава!", а вот они "вероломно" возвращают российский Крым на свои футболки. Кремлевские пропагандисты надеются, что реакцией на это среднестатистического россиянина, сидящего у телевизора, станет "Дырка вам от бублика, а не Крым, бандеровцы недобитые!" А ряды "ихтамнетов" в Донбассе, возможно, пополнятся новыми "добровольцами". И никто, наверняка, даже не вспомнит, что поводом для этого была футбольная форма сборной Украины. А точнее - футбольно-географическая истерия, поднятая руководством России.

Раздражающий лозунг 

Объяснить, почему россиян так выводит из себя слоган "Слава Украине! Героям слава!", не так уж и трудно. Еще сто лет назад это приветствие было в ходу у борцов за независимость украинского государства. Позже его использовали бойцы Украинской Повстанческой Армии (УПА). И с первыми, и со вторыми воевала Красная армия. В 2000 годах этот лозунг вошел в активный обиход участников двух украинских Майданов и войны на востоке страны, а с 2018 года он стал официальным приветствием в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции. "Слава Украине! Героям слава!" - это дань уважения погибшим защитникам своей родины и тем, кто сражается за ее независимость. Хотя украинцы все чаще используют это приветствие просто при встрече друг с другом.

Лозунг раздражает тех, кто считает себя наследником СССР, боровшегося с украинским национализмом, а точнее - со стремлением украинцев к независимости. Он отображает желание украинцев быть свободными. Прежде всего, от России. И это прекрасно понимает не только Москва. В 1995 году президент США Билл Клинтон во время выступления в Киеве произнес "Слава Украине!". Чуть позже это приветствие публично повторил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И каждый раз это звучало именно как поддержка суверенитета Украины. Которая особенно ценна для страны сейчас, во время войны в Донбассе.

Путин объединяет украинское общество

На фоне истерии вокруг экипировки украинской сборной по футболу Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" сравнил Украину с нацистской Германией. Негодование Кремля вызвал законопроект президента Владимира Зеленского о защите прав трех коренных народов Украины на территории Крыма - крымских татар, караимов и крымчаков. Тех, кого на полуострове осталось не так уж и много. Но попытка защитить их оскорбляет Путина. В законопроекте нет ни слова о русских, а, значит, делает вывод российский президент, он ущемляет русскоязычное население. Далее Путин делает предположение, что скоро настоящих украинцев будут определять по форме черепа, - намекая, очевидно, на гитлеровскую Германию, и зачем-то упоминает при этом национальность президента Зеленского.

Мне трудно судить, какое воздействие на россиян оказывают слова президента России. Но я прекрасно знаю, как это воспринимается в Украине. Каждый публичный выпад Путина в отношении Украины делает жителей моей страны более сплоченными. Каждая его попытка усомниться в том, что Украина существует как государство, превращает ее граждан в яростных защитников своей страны. И я уверен: запрет УЕФА с подачи Москвы лозунга "Героям слава!" на футболках украинской сборной приведет к новой волне патриотизма в Украине.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Блокпост на административной границе Крыма в Херсонской области

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Первые блокпосты

    Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

  • Пункт пропуска в Крым - очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Российские пункты пропуска

    В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

  • Строительство дамбы на пограничном участке Северо-Крымского канала, февраль 2015 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Перекрытый Северо-Крымский канал

    Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

  • Пограничник на станции Вадим, май 2014 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Поезда в Крым больше не ходят

    Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

  • Пожилая женщина с сумкой идет в направлении Крыма в районе административной границы

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Пеший переход в Крым

    С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

  • Бетонные блоки на дороге, ведущей в Крым

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Блокада полуострова крымскотатарскими активистами

    В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Без электричества с материка

    Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

  • Штаб общественной организации Аскер у КПВВ Каланчак

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Общественный контроль

    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Минные поля вместо кукурузных

    Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

  • Завод Крымский титан

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    "Крымский титан"

    Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Загрязнение воздуха и химические отравления

    В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий.

    Автор: Игорь Бурдыга


Смотреть видео 26:01

Какое оружие Киев попросил у США, вступится ли НАТО за Украину и вернет ли Зеленский Крым и Донбасс? (17.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как подарок украинского олигарха привел главу Немецкого футбольного союза к отставке (03.04.2019)  

Курт Волкер: Путин не хочет успеха демократии в Украине(23.04.2021)  

Также по теме

EURO 2020 Fußball Qualifikation Mannschaft Ukraine

УЕФА утвердил новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020 07.06.2021

На новой форме сборной Украины для чемпионата Европы по футболу изображены очертания страны. В Москве недовольны тем, что они включают аннексированный Россией Крым.

EURO 2020 Shirt des ukrainischen Fußballteams

Крым на груди: что говорят в Германии о форме сборной Украины на ЧЕ-2020 07.06.2021

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы по футболу в форме с изображением границ страны, включающих аннексированный Крым. Россия критикует, УЕФА не видит нарушений. А немецкие эксперты?

Frankreich | Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg

Комментарий: Решение ЕСПЧ - первая победа Украины в борьбе за Крым 15.01.2021

Признание ЕСПЧ частично приемлемой жалобы Украины по поводу нарушения Россией прав человека в аннексированном Крыму - важный шаг на пути к деоккупации полуострова, полагает Сергей Руденко.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Тихановская призвала создать международный трибунал по Беларуси  

Сходить в лес и не подцепить клеща. Рекомендации экспертов  

Бундестаг отклонил резолюцию "зеленых" о смене курса в отношении РФ  