Комментарий: Запрет УЕФА лозунга "Героям слава!" только сплотит украинцев

УЕФА потребовал от Украины убрать с формы сборной страны на чемпионате Европы по футболу лозунг "Героям слава!", нанесенный на изнаночную сторону футболки. Он, по мнению Союза европейских футбольных ассоциаций, является политическим. В этом УЕФА пошел на уступки Российскому футбольному союзу, который настаивал на удалении с футболок украинцев фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также контура карты страны, включающего аннексированный Россией Крым. Вряд ли решение европейских функционеров устроит и Киев, и Москву. Ведь для обеих сторон даже самый мелкий элемент в форме украинской сборной на Евро-2020 имеет принципиальное значение. Речь идет не просто о футболе - речь идет о праве Украины оставаться независимым государством в границах, признанных мировым сообществом.

Футбольно-географическая истерия

С момента презентации формы сборной Украины на Евро-2020 России понадобились несколько дней для того, чтобы устроить настоящую пропагандистскую вакханалию. Дизайн экипировки украинцев с контуром аннексированного Крыма и двумя лозунгами - кстати, изначально утвержденный УЕФА, - буквально взорвал информационное пространство РФ. К обсуждению подключились депутаты Госдумы, российский МИД и даже президент Владимир Путин. Возмущению не было предела. Мол, что себе позволяют украинцы, нанося на футболки карту Украины, включающую Крым, и "нацистские лозунги".

Сергей Руденко

Думаю, Россия тоже была бы не против изобразить на футболках своей сборной контур страны. Но вот то, как РФ представляет свои границы - с аннексированным Крымом, - не воспринимается цивилизованным миром. И сколько бы Владимир Путин не повторял, что жители крымского полуострова решили свою судьбу на референдуме, Крым де-юре был и остается украинским. Как и псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР", территория которых тоже, кстати, нанесена на карту страны на футболках украинской сборной.

Цель путинской пропаганды очевидна: в очередной раз продемонстрировать россиянам "фашистский оскал" украинцев. Смотрите, вот соседи едва ли не зигуют с

лозунгами "Слава Украине! Героям слава!", а вот они "вероломно" возвращают российский Крым на свои футболки. Кремлевские пропагандисты надеются, что реакцией на это среднестатистического россиянина, сидящего у телевизора, станет "Дырка вам от бублика, а не Крым, бандеровцы недобитые!" А ряды "ихтамнетов" в Донбассе, возможно, пополнятся новыми "добровольцами". И никто, наверняка, даже не вспомнит, что поводом для этого была футбольная форма сборной Украины. А точнее - футбольно-географическая истерия, поднятая руководством России.

Раздражающий лозунг

Объяснить, почему россиян так выводит из себя слоган "Слава Украине! Героям слава!", не так уж и трудно. Еще сто лет назад это приветствие было в ходу у борцов за независимость украинского государства. Позже его использовали бойцы Украинской Повстанческой Армии (УПА). И с первыми, и со вторыми воевала Красная армия. В 2000 годах этот лозунг вошел в активный обиход участников двух украинских Майданов и войны на востоке страны, а с 2018 года он стал официальным приветствием в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции. "Слава Украине! Героям слава!" - это дань уважения погибшим защитникам своей родины и тем, кто сражается за ее независимость. Хотя украинцы все чаще используют это приветствие просто при встрече друг с другом.

Лозунг раздражает тех, кто считает себя наследником СССР, боровшегося с украинским национализмом, а точнее - со стремлением украинцев к независимости. Он отображает желание украинцев быть свободными. Прежде всего, от России. И это прекрасно понимает не только Москва. В 1995 году президент США Билл Клинтон во время выступления в Киеве произнес "Слава Украине!". Чуть позже это приветствие публично повторил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И каждый раз это звучало именно как поддержка суверенитета Украины. Которая особенно ценна для страны сейчас, во время войны в Донбассе.

Путин объединяет украинское общество

На фоне истерии вокруг экипировки украинской сборной по футболу Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" сравнил Украину с нацистской Германией. Негодование Кремля вызвал законопроект президента Владимира Зеленского о защите прав трех коренных народов Украины на территории Крыма - крымских татар, караимов и крымчаков. Тех, кого на полуострове осталось не так уж и много. Но попытка защитить их оскорбляет Путина. В законопроекте нет ни слова о русских, а, значит, делает вывод российский президент, он ущемляет русскоязычное население. Далее Путин делает предположение, что скоро настоящих украинцев будут определять по форме черепа, - намекая, очевидно, на гитлеровскую Германию, и зачем-то упоминает при этом национальность президента Зеленского.

Мне трудно судить, какое воздействие на россиян оказывают слова президента России. Но я прекрасно знаю, как это воспринимается в Украине. Каждый публичный выпад Путина в отношении Украины делает жителей моей страны более сплоченными. Каждая его попытка усомниться в том, что Украина существует как государство, превращает ее граждан в яростных защитников своей страны. И я уверен: запрет УЕФА с подачи Москвы лозунга "Героям слава!" на футболках украинской сборной приведет к новой волне патриотизма в Украине.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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