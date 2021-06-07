 УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы фразу ″Героям слава!″ | Новости из Германии о Европе | DW | 10.06.2021

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Европа

УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы фразу "Героям слава!"

Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что "политический" лозунг должен быть убран. Россия официально пожаловалась УЕФА на форму украинских футболистов.

Футболка сборной Украины на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал, чтобы сборная Украины по футболу убрала "политический" лозунг с формы игроков, в которой те будут выступать на чемпионате Европы. Речь идет о футболках, на задней стороне которых по-украински написано "Слава Украине!", а на изнаночной - "Героям слава!" Этот двойной лозунг активно использовался во время Майдана в 2014 году. В УЕФА сочли политическим лозунгом лишь фразу "Героям слава!" Всего три дня назад УЕФА заявлял, что украинская форма не нарушает его регламента.

Ранее Россия направила в УЕФА официальную жалобу, указав на использование на футбольных трико украинцев "политических мотивов, противоречащих основным принципам УЕФА". На футболках украинцев, в которых те должны выступить на первенстве Европы в июне-июле, в числе прочего изображен контур карты Украины, включающей в себя аннексированный Россией Крым, а также сепаратистские регионы Донбасса - "ДНР" и "ЛНР"

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила, что родную страну нужно прославлять спортивными достижениями, "а не националистическими лозунгами". Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский решительно одобрил форму украинских футболистов к ЧЕ-2021, указав, что на ней много "символов, объединяющих украинцев".

Тем временем неназванный собеседник из Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщил интернет-порталу  tribuna.com, что УАФ пытается переубедить УЕФА и ведет переговоры, чтобы национальной сборной все же разрешили оставить надпись "Героям слава!" на форме.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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