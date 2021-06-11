 УЕФА и Киев достигли компромисса в вопросе формы Украины на ЧЕ-2020 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.06.2021

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Мир

УЕФА и Киев достигли компромисса в вопросе формы Украины на ЧЕ-2020

Согласно совместному решению УЕФА и УАФ, лозунг "Героям слава!" будет размещен за картой, отображающей государственные границы Украины с учетом Крыма.

Форма украинской сборной по футболу на Евро-2020 до внесения изменений в дизайн

Форма украинской сборной по футболу на Евро-2020 до внесения изменений в дизайн

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Украинская ассоциация футбола (УАФ) в пятницу, 11 июня, незадолго до начала Евро-2020, сумели достигнуть компромисса в споре о дизайне формы национальной сборной Украины.

В итоге было решено, что на период проведения матчей турнира на внутреннюю сторону футболок, имеющих утвержденный ранее дизайн, будет добавлен еще один элемент - большая эмблема национальной сборной с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью "Слава Украине!", сообщил президент УАФ Андрей Павелко. "Лозунг "Героям слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины (охватывающих и аннексированный Россией в 2014 году полуостров Крым. - Ред.) - написал Павелко на своей странице в соцсети Facebook.

Там же глава УАФ сообщил, что в Украине уже ведется работа над выпуском еще одного продукта с футбольной символикой страны - значков с эмблемой сборной и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Комментарий УЕФА относительно формы сборной Украины

Президент УАФ назвал результат переговоров с УЕФА "победным компромиссом". В то же время в УЕФА подчеркнули, что Украина согласилась скрыть спорный лозунг "Героям слава!" посредством наложения на него уменьшенной версии карты страны. Соблюдение этой договоренности будет проверяться организацией перед каждым матчем, отметили в УЕФА.

Что касается Крыма, то использование контуров Украины, включающих эту территорию, в УЕФА разрешили, несмотря на протест со стороны России, указав, что они отражают границы страны, признанные международным правом.

Первый матч сборной Украины в рамках чемпионата Европы по футболу 2020 состоится вечером 13 июня в Амстердаме, где команда Андрея Шевченко померяется силами с нидерландцами. 

История появления лозунга "Слава Украине"

Украинские историки отмечают, что приветствие "Слава Украине" с различными вариантами ответов относится еще ко временам Украинской революции 1917-1921 годов. Его использовали антибольшевистские, повстанческие формирования во времена УНР 1918-1921 годов. 

Точно известно, что приветствие закрепилось в 1930-х. Как рассказал DW историк Александр Зайцев из Украинского католического университета во Львове, "ОУН (Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры. - Ред.) с 1934 года использовала приветствие "Слава Украине!" - "Вождю слава!"

Лозунг "Героям слава" и бандеровцы

После раскола ОУН в 1940 году бандеровцы сменили это приветствие на "Слава Украине!" - "Героям слава!", а мельниковцы (после раскола ОУН в 1940 году возникли две организации - ОУН(б) во главе со Степаном Бандерой и ОУН (м) - во главе с Андреем Мельником. - Ред.) некоторое время сохраняли ответ "Вождю слава!"

"Именно в бандеровской форме приветствие приобрело популярность", - говорит историк Александр Зайцев. Тогда же оно укоренилось и в массовом сознании украинцев, культуре и фольклоре.

Особенно популярным лозунг стал во время "Евромайдана". По мнению Зайцева, с тех пор он ассоциируется у многих украинцев с "Революцией достоинства".

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    Автор: Максим Нелюбин


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