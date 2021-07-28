Три балканских государства отменят взаимный пограничный контроль

Сербия, Северная Македония и Албания решили не дожидаться вступления в Евросоюз и уже сейчас позаботиться о том, чтобы их граждане могли свободно перемещаться в пределах трех стран: премьер-министр Албании Эди Рама, его северомакедонский коллега Зоран Заев и президент Сербии Александар Вучич договорились с 1 января 2023 года отменить взаимный пограничный контроль.

Пограничный переход Табановце на северомакедонско-сербской границе

Такое решение лидеры балканских государств приняли по итогам встречи в рамках Экономического форума по региональному сотрудничеству в Скопье в четверг, 29 июля. Как пояснил Александар Вучич, границы между странами сохранятся, но "по пути из Белграда в Тирану и обратно больше не будет никаких остановок для контроля". "Это будет исторический момент", - заметил глава сербского государства.

Эди Рама, в свою очередь, заявил, что кооперация балканских стран должна способствовать их скорейшему вступлению в ЕС, которого добиваются все три государства. "У нас нет причин стоять друг к другу спиной в пределах наших границ, - отметил глава албанского правительства. - Сегодня мы начинаем то, что будем делать завтра в Евросоюзе".

"Открытые Балканы" и региональное сотрудничество

В рамках инициативы "Открытые Балканы" - прежде проект назывался "Мини-Шенген" - политики также договорились упростить трехстороннюю торговлю, открыть свои рынки труда и сотрудничать в борьбе с природными катастрофами и в ликвидации их последствий. С этой целью они подписали соглашения о намерениях.

К инициативе планировалось привлечь также Боснию и Герцеговину, Черногорию и Косово. Однако до сих пор эти страны ее не поддержали. Премьер-министр Косово Альбин Курти в очередной раз подтвердил, что его страна не желает в этом участвовать. Он опасается, что сербское правительство намерено создать "четвертую Югославию".

Балканские страны и Евросоюз

Главы трех государств выразили разочарование тем обстоятельством, что Европейский Союз до сих пор не начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Причиной, по всей видимости, является вето со стороны Болгарии, которая заблокировала заявку из Скопье из-за существующих между двумя странами разногласий, связанных с их историей и языком. Северная Македония является кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года.

Премьер-министр страны Заев подчеркнул, что и Северная Македония, и Албания выполнили все критерии, необходимые для вступления в Европейский Союз. Тот факт, что "ЕС не выполняет свои обещания из-за проблем с одним из своих членов", "противоречит европейской идее и интересам самого ЕС", указал Заев. Он добавил, что страны Западных Балкан не могли ждать, пока ЕС решит все внутренние проблемы, для того, чтобы начать развивать этот регион.

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