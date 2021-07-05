Меркель видит страны Западных Балкан в будущем членами ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что шесть западнобалканских государств "в силу геополитических причин" в будущем станут членами Евросоюза. "Стимулирование этого процесса (подготовки вступления западно-балканских стран в ЕС. - Ред.) отвечает исконным интересам Европейского Союза", - заявила глава германского правительства в понедельник, 5 июля, по итогам конференции на тему Западных Балкан, прошедшей в онлайн-формате под председательством ФРГ.

Судя по всему, этими словами Меркель намекала на усиление влияния в регионе России и Китая, отмечает агентство Reuters. Укрепление регионального сотрудничества, которое ведется с 2014 года в рамках так называемого "Берлинского процесса", уже принесло первые плоды - например, соглашение об отмене роуминга в регионе Западных Балкан, подготовленное при поддержке Еврокомиссии и вступившее в силу 1 июля 2021 года.

Кто еще поддерживает вступление западнобалканских стран в ЕС

В конференции 5 июля принимали участие главы правительств Сербии, Албании, Республики Северная Македония, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косова, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Комментируя позиции отдельных стран-членов ЕС относительно перспектив вступления западнобалканских государств в Евросоюз, Меркель напомнила, президент Франции Эмманюэль Макрон "совершенно четко" высказался за этот шаг. Со своей стороны, Болгария и Нидерланды относятся к подобному решению более сдержанно. В Германии также в отдельных случаях предъявляются очень высокие требования к западнобалканским государствам, резюмировала канцлер ФРГ.

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