Северная Македония сенсационно обыграла сборную ФРГ в отборе на ЧМ-2022 по футболу

Республика Северная Македония в среду, 31 марта, на выезде сенсационно обыграла Германию - 2:1 - в третьем туре отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года на стадионе "Шауинсланд-Райзен-Арена" в Дуйсбурге (Северный Рейн - Вестфалия). Таким образом, бундестим опустилась на 3-е место (6 очков) в турнирной таблице группы J. Лидирует в группе Армения (9 очков), следом расположились победители матча в Дуйсбурге (6 очков).

В составе гостей отличились нападающий Горан Пандев и опорный полузащитник Элиф Элмас, у немцев единственный мяч с пенальти забил полузащитник Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan).

До этого сборная Германии выиграла у Исландии (3:0) и Румынии (1:0), а Северная Македония уступила в матче с Румынией (2:3) и одержала победу над Лихтенштейном (5:0).

Йоахим Лёв признал ошибки в своем последнем матче на посту главного тренера в турнире ЧМ

Йоахим Лёв

Главный тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв (Joachim Löw) впервые допустил поражение в матче отборочного этапа ЧМ. Это была его 33-я и последняя игра на посту наставника национальной сборной в чемпионатах мира. Руководить бундестим в следующих отборочных матчах ЧМ-2022, которые состоятся в сентябре и октябре, будет уже новый главный тренер. Йоахим Лёв оставит свой пост сразу же после чемпионата Европы, заключительный этап которого пройдет с 11 июня по 11 июля.

После матча Лёв признал, что были допущены ошибки, игроки выглядели уставшими и слишком медленно выдвигались вперед.

Гюндоган: "Такие вещи не должны происходить"

Между тем полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan) после игры заявил: "Такие вещи не должны происходить. Такое ощущение, что Северная Македония всего дважды была у наших ворот и оба раза забила. Все произошло слишком легко".

Финальный этап чемпионата мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. ЧМ впервые проводится на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившая на ЧМ-2018 в России.

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