 Йоахим Лёв покинет пост тренера сборной ФРГ по футболу | Новости из Германии о Германии | DW | 09.03.2021

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Германия

Йоахим Лёв покинет пост тренера сборной ФРГ по футболу

Йоахим Лёв сознательно решил досрочно уйти с поста главного тренера сборной ФРГ по футболу. Он поблагодарил Немецкий футбольный союз и отметил успехи бундестим.

Тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв

Тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв

Главный тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв (Joachim Löw) покинет этот пост после чемпионата Европы, запланированного на лето 2021 года. Об этом Немецкий футбольный союз (DFB) сообщает во вторник, 9 марта. Его контракт истекал лишь в 2022 году.

Лёв подчеркнул, что сознательно пошел на этот шаг. "Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и поддерживал спортсменов в их развитии", - заявил тренер. Он упомянул не только "большие триумфы", связанные с бундестим, но и "болезненные поражения", а также поблагодарил DFB за постоянное создание идеальных условия для работы.

За время работы с Лёвом сборная Германии завоевала третье место на чемпионате мира по футболу в 2010 году и с блеском выиграла ЧМ-2014 в Бразилии. Кроме того, в активе бундестим - "серебро" европейского чемпионата по футболу 2008 года и "бронзы" Евро-2012 и Евро-2016. Однако мировое футбольное первенство 2018-го в России сборная Германии провалила, заняв лишь 22 место.

Смотрите также:

  • Мануэль Нойер

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Надежный тыл

    Со времени ЧМ-2010 в Южной Африке бесспорным первым номером в немецких воротах является Мануэль Нойер (Manuel Neuer). Вратарь мюнхенской "Баварии" считается одним из лучших голкиперов мира. К тому же он превосходно обращается с мячом, а потому прекрасно вписывается в систему Йоахима Лёва (Joachim Löw) - тренера сборной Германии.

  • Пер Мертезакер

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Сторожевая башня

    Пер Мертезакер (Per Mertesacker) – центральный защитник немецкой сборной. Вот уже целый ряд лет этот великан, играющий в лондонском "Арсенале", стабильно демонстрирует хорошую позиционную игру, которой компенсирует некоторую нехватку скорости. При угловых он представляет очевидную угрозу для ворот противника.

  • Жером Боатенг и Матс Хуммельс

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Линия защиты

    На место второго центрального защитника рядом с Пером Мертезакером претендуют Матс Хуммельс (Mats Hummels) из дортмундской "Боруссии" (справа) и Джером Боатенг (Jérôme Boateng) из "Баварии" (слева). Еще один претендент – Бенедикт Хёведес (Benedikt Höwedes) из "Шальке 04". Хуммельс подкупает умением грамотно выстраивать игру, Боатенг больше склонен к риску.

  • Филипп Лам

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Двойной капитан

    Филипп Лам (Philipp Lahm) – полпред тренера Йоахима Лёва на поле. Капитан победоносной мюнхенской "Баварии" носит капитанскую повязку и в национальной сборной. Он – один из незаменимых. Вопрос лишь в том, где в конкретной игре в наибольшей степени проявится его универсальный талант – справа в защите или на месте полузащитника оборонительного плана. На обеих позициях Лам – игрок мирового класса.

  • Бастиан Швайнштайгер и Тони Кроос

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Центральная ось

    В центре поля Бастиан Швайнштайгер (Bastian Schweinsteiger) и его товарищ по мюнхенской "Баварии" Тони Кроос (Toni Kroos) прекрасно взаимодействуют. В сборной они тоже выполняют задачи опорных полузащитников и отлично подстраховывают друг друга во время быстрых атак ворот противника. Правда, и Швайнштайгер (справа), и Кроос (слева) пока не в оптимальной физической форме.

  • Сами Хедира

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Своевременно выздоровевший

    После матча против сборной Италии в ноябре прошлого года опорный полузащитник Сами Хедира (Sami Khedira) надолго оказался вне игры: разрыв крестовидной связки. Похоже, восстановление после травмы завершилось точно в срок. За день до объявления предварительного состава немецкой сборной он вышел на поле в стартовом составе мадридского "Реала" в победном финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

  • Месут Озил и Марко Ройс

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Креативный центр

    Филигранная обработка мяча, высочайшая техника дриблинга, креативные идеи при штурме ворот – все это отличительные черты Месута Озила (Mesut Özil). Правда, Озил (слева) последние месяцы играл в лондонском "Арсенале" ниже своих возможностей.

  • Мирослав Клозе

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Бомбардир-рекордсмен

    В сентябре прошлого года 35-летний Мирослав Клозе (Miroslav Klose) забил в составе сборной Германии свой 68-й гол и тем самым повторил рекорд легендарного немецкого бомбардира Герда Мюллера (Gerd Müller). С тех пор от часто травмированного нападающего римского "Лацио" хороших новостей практически не поступало. Все надежды – на успешную предтурнирную подготовку.

  • Томас Мюллер и Марио Гётце

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Ложные девятки

    Йоахим Лёв может сделать ставку на так называемую "Ложную девятку" – быстрого техничного игрока, не совсем соответствующего классическому образу центрального нападающего. Эта роль прекрасно подходит Марио Гётце (Mario Götze) и Томасу Мюллеру (Thomas Müller). Гётце (справа) может также играть на позиции атакующего центрального полузащитника, а Мюллер (слева) – атаковать на правом фланге.

  • Лукас Подольски

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Душа компании

    Йоахим Лёв традиционно высоко ценит атакующие качества Лукаса Подольски (Lukas Podolski). Левый полузащитник лондонского "Арсенала" со времени ЧМ-2006 в Германии неизменно входит в состав немецкой сборной, выполняя в ней две крайне важные задачи: на поле он создает голевые ситуации, а в перерывах между матчами обеспечивает хорошее настроение.

  • Андре Шюррле

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Конкурент слева

    Серьезную конкуренцию Лукасу Подольскому на левом фланге полузащиты составляет быстрый и техничный Андре Шюррле (André Schürrle). У него за плечами – успешный дебютный сезон в Англии, где он в составе лондонского "Челси" регулярно выходил на поле и регулярно забивал – как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов.

  • Кевин Гросскройц

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    На все ноги мастер

    Каждый тренер хотел бы иметь в своей команде такого игрока, как Кевин Гросскройц (Kevin Großkreutz) из дортмундской "Боруссии". Его можно поставить чуть ли ни на любую позицию, и он всюду покажет хороший результат: сзади слева, сзади справа, в обороне на месте полузащитника, в нападении на флангах и даже на месте центрального нападающего.

  • Юлиан Дракслер

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Молодой талант

    Юлиан Дракслер (Julian Draxler) – один из самых разносторонних немецких игроков атакующего плана и к тому же один из самых молодых: ему всего 20 лет. Однако в Бразилии ему придется основное время провести на скамье запасных, ведь в минувшем сезоне он играл не очень результативно. Десятый номер "Шальке 04" забил два гола и обеспечил "лишь" семь голевых передач.

  • Роман Вайденфеллер

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Второй номер

    В качестве второго вратаря в Бразилию едет опытный голкипер дортмундской "Боруссии" Роман Вайденфеллер (Roman Weidenfeller). Его пригласили в сборную лишь несколько месяцев назад, но он явно пользуется большим доверием Йоахима Лёва. Чего нельзя сказать о Рене Адлере (Rene Adler) из "Гамбурга", которого на ЧМ не взяли. Третьим вратарем стал Рон-Роберт Цилер (Ron-Robert Zieler) из "Ганновер 96".

  • Эрик Дурм

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Прорыв года

    Еще совсем недавно мало кто мог предположить, что 22-летний Эрик Дурм (Erik Durm) сделает столь стремительную футбольную карьеру. Всего год назад он играл за вторую команду дортмундской "Боруссии" в 3-й лиге Германии. В начале минувшего сезона его взяли в основной состав, сильно ослабленный многочисленными травмами, поставив на позицию крайнего защитника. И вот уже он едет на ЧМ в Бразилию.

  • Маттиас Гинтер

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Многогранный новичок

    Йоахиму Лёву нравятся футболисты, способные играть на разных позициях, они – часть его системы. Поэтому приглашение в сборную Маттиаса Гинтера (Matthias Ginter) из "Фрайбурга" выглядит абсолютно логично: 20-летнего новичка можно поставить практически на любую позицию как в защите, так и в полузащите.

  • Кристоф Крамер

    Сборная Германии на ЧМ-2014 в Бразилии

    Замена травмированным

    Еще один новичок в сборной - 23-летний полузащитник Кристоф Крамер (Christoph Kramer) из "Боруссии" (Мёнхенгладбах). В Бразилии он, скорее всего, основную часть времени проведет на скамье запасных в ожидании шанса доказать, что он является достойной заменой тех игроков, которые не смогли поехать из-за травм.

    Автор: Оливия Герстенбергер, Андрей Гурков


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Контекст

Тренер сборной Германии по футболу Лёв продлил контракт до 2020 года

Йоахиму Лёву продлили контракт на пребывание в должности тренера сборной ФРГ по футболу. Он надеется привести свою команду к победе на чемпионате Европы 2020 года.  

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