 Сборная Германии по футболу обыграла Румынию в отборе на ЧМ-2022 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.03.2021

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Сборная Германии по футболу обыграла Румынию в отборе на ЧМ-2022

Подопечные Йоахима Лёва одержали в Бухаресте победу над командой Румынии благодаря единственному голу полузащитника Гнабри. Это вторая победа бундестим в рамках отбора к ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Германии по футболу после гола Сержа Гнабри

Сборная ФРГ по футболу после гола Сержа Гнабри

Сборная Германии в воскресенье, 28 марта, обыграла Румынию в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу в 2022 году. Единственный гол на Национальном стадионе Бухареста забил на 16-й минуте полузащитник немцев Серж Гнабри.

Бундестим 25 марта одержала убедительную победу над сборной Исландии со счетом 3:0. Теперь германская сборная с 6 очками занимает первое место в группе J. Подопечным Йоахима Лёва (Joachim Löw) 31 марта предстоит встреча со сборной Северной Македонии в Дуйсбурге.

Планируется, что чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится с 21 ноября по 18 декабря. Соревнование впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившая на ЧМ-2018 в России.

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50 лет назад, 31 октября 1970 года, Немецкий футбольный союз отменил свой запрет на создание женских команд, проведение тренировок и турниров на клубных площадках и стадионах.  

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