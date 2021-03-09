Сборная Германии по футболу обыграла Румынию в отборе на ЧМ-2022

Сборная Германии в воскресенье, 28 марта, обыграла Румынию в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу в 2022 году. Единственный гол на Национальном стадионе Бухареста забил на 16-й минуте полузащитник немцев Серж Гнабри.

Бундестим 25 марта одержала убедительную победу над сборной Исландии со счетом 3:0. Теперь германская сборная с 6 очками занимает первое место в группе J. Подопечным Йоахима Лёва (Joachim Löw) 31 марта предстоит встреча со сборной Северной Македонии в Дуйсбурге.

Планируется, что чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится с 21 ноября по 18 декабря. Соревнование впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившая на ЧМ-2018 в России.

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