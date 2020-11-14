 Бундестим потерпела крупнейшее поражение с 1931 года | Футбол | DW | 17.11.2020

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Футбол

Бундестим потерпела крупнейшее поражение с 1931 года

Испания разгромила Германию в матче Лиги наций по футболу (6:0). Такого крупного поражения у немецкой сборной не было за последние 89 лет.

Немецкие футболисты в конце матча против Испании, 17 ноября 2020 г.

Немецкие футболисты в конце матча против Испании, 17 ноября 2020 г.

Сборная Германии потерпела во вторник, 17 ноября, самое крупное поражение с 1931 года. Подопечные Йоахима Лёва (Joachim Löw) проиграли испанской команде в рамках группового этапа Лиги наций с разгромным счетом (0:6). 

Для попадания в плей-офф испанцев устраивала только победа. Капитан сборной Германии Мануэль Нойер (Manuel Neuer) пропустил три мяча уже к перерыву и столько же - до завершения встречи. Половину голов забил полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес (на 33, 55 и 72 минутах). Отличились также нападающий "Атлетико Мадрид" Альваро Мората (17 минута), нападающий "Реал Мадрид" Родриго Сильва де Гоис (38 минута) и полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль (89 минута). В итоге бундестим лишилась первого места в группе А4.

"Это был черный день" для команды, признал после встречи Лёв. "Все было плохо, ничего не работало", - добавил он.

Германия проиграла впервые с 6 сентября, когда уступила сборной Нидерландов (2:4). 

На последних минутах матча с командой Испании в первый день турнира Лиги наций 3 сентября подопечные Лёва также упустили казавшуюся верной победу. Матч закончился со счетом 1:1.

Пандемия COVID-19 и футбол

На фоне пандемии COVID-19 начиная с марта проведение футбольных матчей было отложено практически во всем миру. Так, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил на неопределенный срок все матчи, запланированные на июнь. Кроме того, были отменены все игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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    Автор: Ефим Шуман


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