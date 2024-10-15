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ПолитикаАлбания

Албания начала переговоры по существу о вступлении в ЕС

Екатерина Венкина
15 октября 2024 г.

Представители Брюсселя и Тираны встретились в Люксембурге. Премьер Эди Рама хочет, чтобы Албания вступила в ЕС к 2030 году.

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Эди Рама
Эди Рама (фото из архива)Фото: Johanna Geron/REUTERS

Спустя два с лишним года после старта диалога о вступлении Албании в ЕС в Люксембурге начались переговоры по существу. Представители Брюсселя и Тираны встретились во вторник, 15 октября, для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов, в частности о верховенстве закона в Албании.

"Мы подготовим Албанию к вступлению в ЕС к 2030 году", - пообещал премьер-министр Эди Рама. Тирана "стремится, наконец, начать самую трудную часть работы", привело его слова агентство AFP. Война России в Украине показала, "что Западные Балканы нужны для более сильного Европейского Союза, в то же время и сами Западные Балканы нуждаются в присоединении к Европейскому Союзу", подчеркнул глава кабмина.

"Мы, албанцы, не можем иметь план "Б", когда речь идет о личной свободе, верховенстве закона и демократии", - продолжил он. "Любая альтернатива членству в ЕС будет означать отказ от выбранного нами образа жизни", - подчеркнул Рама.

Госминистр ФРГ: Албания - на шаг ближе к мечте о членстве в ЕС

Госминистр по делам Европы в министерстве иностранных дел ФРГ Анна Люрман (Anna Lührmann) приветствовала переход к переговорам по существу. По ее словам, это сделало Албанию "на шаг ближе к мечте о членстве в ЕС". "Мы будем продолжать конструктивно поддерживать Албанию на ее пути в ЕС", - пообещала она.

Албания вступила в НАТО в 2009 году и тогда же подала заявку на членство в ЕС. Первая межправительственная конференция по переговорам о вступлении состоялась в июле 2022 года. В течение длительного времени подвижки увязывались с прогрессом в евроинтеграции Северной Македонии. Однако в сентябре страны ЕС отказались от этой практики, и теперь переговоры получили новый импульс.

Тирана также заключила соглашение с Италией о приеме до 40 тыс. беженцев в год и обработке их заявлений о предоставлении убежища до пересечения ими границ ЕС.

Берлин поддерживает создание общего рынка между странами Западных Балкан

Ранее, 14 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил надежду, что Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория присоединятся к Евросоюзу к 2034 году.

Глава германского правительства также приветствовал разработку плана по созданию общего рынка между странами Западных Балкан. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в свою очередь выразила мнение, что чем теснее будут региональные экономические связи, тем лучше эти страны смогут позднее интегрироваться в общий рынок Европейского Союза.

 

 

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