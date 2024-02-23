Албания согласилась принимать мигрантов вместо Италии

Албанский парламент одобрил миграционное соглашение с Римом. Оно предусматривает прием Тираной до 36 000 мигрантов в год. Протокол подписан сроком на пять лет. Оппозиция заседание бойкотировала.

Парламент Албании ратифицировал противоречивое миграционное соглашение с Италией, сообщает агентство dpa в четверг, 22 февраля. Это позволит входящей в состав Евросоюза Италии создать в Албании, расположенной всего в 80 километрах от нее, лагеря для беженцев. Согласно планам, подвергшимся критике со стороны правозащитников, в Албанию будут доставляться люди, которых взяли на борт в международных водах корабли итальянской береговай охраны. Большинство оппозиционных албанских парламентариев бойкотировало заседание в знак протеста.

В миграционных центрах, создание и курирование которых Италия берет на себя, будут рассматриваться прошения о предоставлении убежища мигрантам и, в случае необходимости, осуществляться содействие по их быстрой репатриации. Соглашение Италии с Албанией, не входящей в состав ЕС, предусматривает прием Тираной до 3000 мигрантов одновременно и до 36 тысяч ежегодно. Протокол между премьер-министром Албании Эди Рамой и его итальянской коллегой Джорджи Мелони подписан сроком на пять лет. Дети, инвалиды и беременные женщины будут исключены из этого проекта, уточняется в соглашении.

Рим одобрил соглашение об открытии миграционных центров в Албании

15 февраля Сенат парламента Италии проголосовал за соглашение о создании на территории Албании двух центров для приема стремящихся попасть в Италию иммигрантов, сообщает агентство EFE. В январе соглашение одобрила нижняя палата парламента Италии. В Албании Конституционный суд также утвердил эту сделку сроком на пять лет с возможностью продления еще на такой же срок.

Джорджа Мелони и Эди Рама объявили об инициативе в ноябре прошлого года. План Италии построить в Албании центры приема мигрантов, прибывающих морем, может стать образцом для соглашений между Европейским Союзом и странами, не являющимися его членами, заявила тогда Мелони. Согласно данным властей, число мигрантов, прибывающих в Италию морским путем, за год выросло примерно на 65 процентов и достигло 145 тысяч человек.

Рама сказал, что Италия была не единственной страной ЕС, которая предложила такое соглашение, отметив, что принял предложение Рима в знак "благодарности" за то, что в 1990-х годах Италия приняла большое количество албанцев. "Мы друзья, а друзья помогают друг другу", - заявил премьер-министр Албании. В комментариях для газеты La Stampa Рама выразил скептицизм относительно того, какое влияние окажет это соглашение. "Оно ничего не решит, но Мелони попросила нас о помощи, и мы ее предоставили", - сказал он.

Миграционная политика ЕС в 2024 году

В июне 2024 года в 27 странах-членах Европейского Союза пройдут выборы в Европарламент. Перед этими выборами Германия, Франция и Италия ужесточают миграционное законодательство. Согласно результатам соцопросов, растущее число мигрантов и беженцев в ЕС и предоставление им убежища являются основными темами предвыборной кампании.

В вопросе миграции три самые крупные экономики ЕС политически движутся в одном направлении. Но на национальном уровне условия пребывания мигрантов и предоставления им убежища в этих странах сильно отличаются друг от друга в зависимости от того, партии какой ориентации находятся у власти. В Германии правит коалиция из социал-демократов, "зеленых" и либералов, во Франции - либеральное правительство меньшинства, в Италии - правопопулистская коалиция из ультраправых и христианских демократов.

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