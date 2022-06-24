 Парламент Болгарии снял вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 24.06.2022

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Европа

Парламент Болгарии снял вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

Болгария с 2020 года блокировала переговоры ЕС со Скопье, требуя гарантий защиты болгарского меньшинства в Северной Македонии.

Голосование в болгарском парламенте

Голосование в болгарском парламенте (фото из архива)

Парламент Болгарии в пятницу, 24 июня, одобрил начало переговоров между Евросоюзом и Северной Македонией о вступлении в ЕС. "За" проголосовали 170 депутатов, 37 высказались "против", 21 парламентарий воздержался. Таким образом Болгария может в ближайшие дни снять блокаду переговоров, которую ввело своим вето правительство страны в 2020 году, одновременно блокировав и переговоры о вступлении Албании в ЕС. 

Решение парламента Болгарии содержит ряд условий, среди которых - защита прав болгарского меньшинства в Северной Македонии путем конституционных поправок, а также обязательство Скопье поддерживать добрососедские отношения с Болгарией. Этот компромисс был предложен Францией, которая в настоящее время председательствует в ЕС. Пока неизвестно, согласится ли правительство в Скопье на эти условия. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски в сообщении в Facebook в четверг назвал их "неприемлемыми".

В Брюсселе 23 июня открылся очередной саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива вступления в ЕС Украины и Молдовы, а также балканских стран. В результате Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС. В то же время Германия, Австрия, Хорватия и Словения призвали не забывать о балканских странах, которые ждут начала процедуры присоединения к Евросоюзу уже много лет.

Северная Македония получила статус кандидата в ЕС в 2005 году, Черногория - в 2010-м, Сербия - в 2012-м и Албания - в 2014 году.

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