Хакеры из России проникли в системы "Киевстар" еще в мае

Проникновение хакеров в системы украинского мобильного оператора произошло за 7 месяцев до кибератаки, заявили в СБУ. В результате атаки были уничтожены тысячи виртуальных серверов.

Российские хакеры находились внутри систем украинского мобильного оператора "Киевстар", подвергшегося масштабной кибератаке в середине декабря, по меньшей мере с мая 2023 года, сообщило в четверг, 4 января, агентство Reuters со ссылкой на главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка.

По словам Витюка, первые попытки хакеров проникнуть в системы "Киевстара" были еще в марте. "На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что они находились в системе как минимум с мая 2023 года. Я не могу сейчас сказать, с какого времени у них был полный доступ - наверное, как минимум с ноября", - сказал он.

Уничтожение тысяч виртуальных серверов

В результате декабрьской кибератаки, утверждает Витюк, было уничтожено "почти все", включая тысячи виртуальных серверов. Он назвал этот взлом первым примером кибератаки, которая "полностью разрушила ядро ​​оператора связи".

По оценкам СБУ, с тем уровнем доступа, который был у хакеров, они могли получить личную информацию, узнать местонахождение телефонов, перехватить смс и, возможно, украсть аккаунты в Telegram. Представитель "Киевстара" сказал Reuters, что после атаки фактов утечки персональных и абонентских данных не выявлено, а компания "тесно сотрудничает" с СБУ в расследовании.

Группировка, связанная с военной разведкой России

Илья Витюк "почти уверен", что за атакой стоит группировка Sandworm, которая входит в подразделение российской военной разведки. О причастности этой группировки к атаке в декабре писало и украинское издание Forbes.

СБУ еще устанавливает, как именно была проведена атака, отметил Витюк. Задачу хакерам, предполагает он, могло облегчить и то, что инфраструктура "Киевстара" схожа с инфраструктурой российского мобильного оператора "Билайн". "Эта атака - большое предупреждение не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы они поняли, что на самом деле никто не является неприкасаемым", - подчеркнул представитель СБУ.

Сбой в работе "Киевстара"

Масштабный сбой в работе крупнейшего украинского оператора "Киевстар" произошел 12 декабря. В результате возникли инфраструктурные проблемы по всей стране - множество абонентов остались без связи, в городах стали отключаться банкоматы, а в Сумах перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.

Сбой продолжался несколько дней. К 15 декабря у большинства абонентов вновь появилась голосовая связь и интернет, но полностью "Киевстар" восстановил работу лишь к 20 декабря.

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