"Киевстар" восстановил доступ к интернету во всей Украине

На всей территории Украины, подконтрольной Киеву, возобновлены услуги мобильного интернета, заявил "Киевстар", несколько дней назад пострадавший от мощной хакерской атаки.

После масштабного сбоя, произошедшего в результате хакерской атаки, оператор мобильной связи "Киевстар" возобновил доступ к мобильному интернету на всей территории Украины, подконтрольной Киеву. Услуга мобильного интернета вновь работает во всех стандартах связи, в том числе 4G, сообщил украинский оператор в пятницу, 15 декабря.

"Наша команда возобновила доступ к мобильному интернету по всей стране, активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к "Мой Киевстар"; возобновила работу более 95% базовых станций мобильной связи", - указала компания. Руководство "Киевстара" пообещало проинформировать о 100-процентном восстановлении всех функций системы по завершении всех стабилизационных мер.

Мощная хакерская атака на "Киевстар"

Утром 12 декабря компания "Киевстар" стала жертвой мощной хакерской атаки. В результате 24 млн абонентов полтора дня были лишены мобильной связи. Временно недоступными также оказались услуги доступа в интернет, при этом данные пользователей скомпрометированы не были.

Из-за сбоя в некоторых городах страны возникли трудности с выключением уличного освещения, парковкой и оплатой банковскими картами. Так, во Львове из-за проблем с "Киевстаром" отключать уличное освещение приходилось в ручном режиме. В Сумах временно вышла из строя система оповещения о воздушной тревоге. В Ривне и Днепре из-за сбоя в работе мобильного оператора перестали функционировать "горячие линии". В Черновцах отмечались временные трудности с оплатой проезда в коммунальном транспорте банковскими картами.

В совершении атаки подозреваются связанные с Россией хакеры. Кроме того, хакерским атакамподвергся украинский банк Monobank и другие организации.

Смотрите также: