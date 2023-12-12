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Оператор "Киевстар" заявил о мощной хакерской атаке

Александра Иванова
12 декабря 2023 г.

Из-за сбоя в работе оператора мобильной связи "Киевстар" в ряде городов Украины возникли проблемы со связью, оповещением о воздушной тревоге, уличным освещением, оплатой проезда в транспорте.

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Информационно-сервисный центр оператора "Кивестар" в Украине (фото из архива)
Информационно-сервисный центр оператора "Кивестар" в УкраинеФото: imago/fotoimedia

Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" заявил, что утром вторника, 12 декабря, он стал жертвой мощной хакерской атаки. Как говорится в посте компании в Facebook, временно недоступными оказались услуги мобильной связи и доступа в интернет. Между тем данные пользователей, по сообщению оператора, скомпрометированы не были.

Тем временем украинское информагентство УНИАН передает, что из-за сбоя в работе "Киевстар" в некоторых городах страны возникли трудности с выключением уличного освещения, парковкой и оплатой за проезд. Так, во Львове из-за проблем с "Киевстаром" отключать уличное освещение приходится в ручном режиме, говорится в сообщении.

"Сегодня имеем нестандартную ситуацию. Из-за неисправности у оператора мобильной связи "Киевстар" все отключения линий электропередач уличного освещения приходится проводить в ручном режиме. Поэтому время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено", - цитирует агентство заявление горсовета Львова.

В Сумах же временно вышла из строя система оповещения о воздушной тревоге. Пока система не будет восстановлена, о воздушной тревоге жителей будут оповещать работники патрульной полиции и ГСЧС.

В Ривне и Днепре из-за сбоя в работе мобильного оператора перестали функционировать "горячие линии". Граждан просят пользоваться стационарными номерами. В Черновцах возможны временные трудности с оплатой проезда в коммунальном транспорте банковскими картами, указывает УНИАН. Кроме того, могут возникнуть проблемы с работой некоторых банкоматов и терминалов "ПриватБанка" и с оплатой картой в магазине, уведомили представители банка.

Хакерская атака на Monobank

Тем временем соучредитель украинского банка Monobank Олег Гороховский сообщил, что финансовый институт подвергся DDoS-атаке. По его сведениям, объектами атаки стали "точки входа на Amazon (банки, сайт)". Около полудня по местному времени Гороховский написал в Telegram, что "все под контролем".

Украинские СМИ передают, что хакерским атакам подверглись "не только Monobank и Киевстар", но и другие приложения, "а из-за атак могут возникнуть трудности со снятием наличных в банкоматах, случиться сбои в охранных системах". Гражданам рекомендуют иметь при себе запас наличных денег и запасную SIM-карту.

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Сообщение оператора мобильной связи "Киевстар" о хакерской атаке

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