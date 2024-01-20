Зеленский не видит шансов на мир с Россией при Путине

Путин не желает мира с Украиной, заявил украинский президент в интервью британскому телевидению. Он вновь подчеркнул жизненную важность западных военных поставок Украине для отражения российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что он не видит шансов на мир с Россией при президенте РФ Владимире Путине. "Он не хочет мира с Украиной", - сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4, которое вышло в эфир вечером в пятницу, 19 января.

Украинский президент выразил мнение, что Путин с помощью своей войны, наоборот, хочет захватить всею территорию Украины. Одновременно он вновь подчеркнул жизненную важность западных военных поставок для отражения российской агрессии. "Вы можете нам больше помогать, чтобы мы победили", - сказал он, поблагодарив Запад за уже оказанную им многомиллиардную помощь и признав, что без помощи со стороны США Украина не выжила бы.

Приглашение Дональда Трампа в Украину

В Вашингтоне в настоящее время ведутся дискуссии об оказании дальнейшей военной помощи Украине. В интервью британскому телеканалу Зеленский последовал предложению беседовавшего с ним журналиста и пригласил в Киев экс-президента США Дональда Трампа, который вновь стремится занять пост главы американского государства.

"Я приглашаю вас в Украину, в Киев", - сказал Зеленский, который ранее уже приглашал Трампа посетить его страну. По словам Зеленского, он желает услышать, как Трамп собирается выполнить свое обещание прекратить войну в Украине за 24 часа. При этом Зеленский вновь исключил возможность территориальных уступок России с целью заключения мира с Москвой.

Россия после почти двух лет войны оккупирует обширные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Еще в 2014 году Россия аннексировала Крым. Путин постоянно заявляет, что Зеленский якобы не заинтересован в мире, желает нанести России стратегическое поражение и своим указом запретил переговоры с РФ.

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