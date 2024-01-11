США запросят у Украины четкий план ведения войны с Россией

США попросят Зеленского на полях Давосского форума разъяснить, как Киев планирует обороняться от РФ. В Вашингтоне обеспокоены, что конфликт между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным может затруднить разработку стратегии.

США намерены запросить у Украины четкий план ведения войны с Россией, сообщило вечером в среду, 10 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, по всей вероятности, обратится к Зеленскому за соответствующими разъяснениями на полях Всемирного экономического форума в Давосе, открывающегося 15 января.

Как пояснил Bloomberg один из источников, украинские военные в настоящее время разрабатывают план военной кампании на 2024 год, и Вашингтон желает понять, как ему лучше скоординировать свою поддержку.

В то же время Белый дом обеспокоен сообщениями о возможных разногласиях между Зеленским и главкомом вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, которые, по мнению американских чиновников, могут затруднить разработку дальнейшей стратегии.

Помощь США Украине

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 млрд долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из этой суммы 61 млрд долларов предлагается направить Киеву. Этот пакет пока не согласован из-за разногласий в Конгрессе между республиканцами и демократами. Последний в 2023 году пакет военной помощи Украине в объеме 250 млн долларов был выделен в конце декабря.

По данным Bloomberg, Совет национальной безопасности США готов поддержать законопроект, предусматривающий передачу Киеву части замороженных российских активов в размере 300 млрд долларов. Представители совета и Конгресса США отказались от комментариев. По предварительным оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется более 411 млрд долларов. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон изучает вопрос о выплате компенсации Украине за счет российских средств вместе с партнерами по "большой семерке".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную передачу замороженных российских активов Украине, предупредил, что это подорвет финансовый авторитет США. Он также отметил, что Москва не получала от Вашингтона уведомлений о планах конфискации российских денег, пишет Bloomberg.

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