  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Зеленский заявил о готовности обсуждать мирный план Трампа

Даниил Сотников
22 ноября 2023 г.

В случае победы Трампа на президентских выборах Зеленский готов обсужадать с ним пути окончаня войны в Украине.

https://p.dw.com/p/4ZIr2
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в случае победа Дональда Трампа на выборах президента США готов обсуждать его конкретные предложения по перемирию между Россией и Украиной. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Fox News в среду, 22 ноября.

"Давайте говорить с ним, дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов, конечно (общаться. - Ред.). Если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", - ответил Зеленский на вопрос ведущего о предложениях Трампа. "Да, мы можем остановить эту войну, если отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова на такой мирный план. Это не мирный план", - подчеркнул президент.

"Мирный план" Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп, который вновь выдвигается на этот пост, заявлял, что в случае прихода к власти остановит войну в Украине "за сутки". Летом 2023  года он рассказал, что для этого выдвинул бы ультиматумы Зеленскому и Путину. "Я сказал бы Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы дадим больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу соглашение за один день. За один день", - заявил Трамп.

Зеленский в ответ на это сказал, что сможет за 24 минуты объяснить Трампу, что экс-президент США "не может управлять этим конфликтом". О готовности сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план, если его изберут президентом США, Зеленский говорил в интервью The Sun от 20 ноября. Он отметил, что украинцы устали от войны, но переговоры о мирном соглашении с Россией не поддерживают.

Смотрите также:

Украина в НАТО без оккупированных территорий?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Орбан призвал Запад заключить с Путиным сделку по Украине

Орбан призвал Запад заключить с Путиным сделку по Украине

Запад должен отказать Киеву в членстве в НАТО, а шанс на мир в Украине появится при возвращении Дональда Трампа к власти, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Политика30 августа 2023 г.
external

Украина вооружается: западное оружие будут производить прямо на территории страны? DW Новости (30.09.2023)

Украина вооружается: западное оружие будут производить прямо на территории страны? DW Новости (30.09.2023)

Россия продолжает массированные обстрелы территории Украины. Возможное нарушение воздушного пространства зафиксировали прошедшей ночью и румынские ПВО. Как сообщается, произошло это во время атаки российских беспилотников в Украине. В то же время ударам подвергаются и объекты инфраструктуры на российской территории.
Политика30 сентября 2023 г.35:43 мин.
Американские солдаты направляются на базу в Польшу, 28 марта

Сможет ли Европа обойтись без военной поддержки США?

Сможет ли Европа обойтись без военной поддержки США?

Если президент США Трамп осуществит свои угрозы и лишит военной поддержки Европу, у нее появится уникальный шанс заняться обеспечением своей безопасности, полагают эксперты.
Политика12 июля 2017 г.
Показать еще