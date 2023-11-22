Зеленский заявил о готовности обсуждать мирный план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в случае победа Дональда Трампа на выборах президента США готов обсуждать его конкретные предложения по перемирию между Россией и Украиной. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Fox News в среду, 22 ноября.

"Давайте говорить с ним, дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов, конечно (общаться. - Ред.). Если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", - ответил Зеленский на вопрос ведущего о предложениях Трампа. "Да, мы можем остановить эту войну, если отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова на такой мирный план. Это не мирный план", - подчеркнул президент.

"Мирный план" Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп, который вновь выдвигается на этот пост, заявлял, что в случае прихода к власти остановит войну в Украине "за сутки". Летом 2023 года он рассказал, что для этого выдвинул бы ультиматумы Зеленскому и Путину. "Я сказал бы Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы дадим больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу соглашение за один день. За один день", - заявил Трамп.

Зеленский в ответ на это сказал, что сможет за 24 минуты объяснить Трампу, что экс-президент США "не может управлять этим конфликтом". О готовности сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план, если его изберут президентом США, Зеленский говорил в интервью The Sun от 20 ноября. Он отметил, что украинцы устали от войны, но переговоры о мирном соглашении с Россией не поддерживают.

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