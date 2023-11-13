СМИ: Киев хочет организовать беседу Зеленского с Трампом

Офис президента Украины в ходе визита в США пытается организовать переговоры Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает в воскресенье. 12 ноября, украинское издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису президента.

По словам собеседников издания, киевские власти исходят из того, что "Трамп фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США", которая блокирует выделение средств Украине. "На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - рассказал источник "Страны".

Организация переговоров - один из главных вопросов в отношениях Киева и Вашингтона, утверждает "Страна". В США на этом фоне прибыла украинская делегация, в которую входит глава офиса украинского президента Андрей Ермак. "Будут встречи в Белом доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. "Формула мира" президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем", - рассказал Ермак о планах поездки.

Демократы и республиканцы спорят из-за помощи Украине

В конце октября Палата представителей, где большинство у республиканцев, поддержала законопроект о выделении 14,3 млрд долларов (13,5 млрд евро) на помощь Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации ХАМАС без одновременного выделения помощи Украине, чего пытался добиться Белый дом. В свою очередь Сенат, где преимущество у демократов, заблокировал законопроект без помощь Киеву.

Трамп, который вновь выдвигается на пост президента США, неоднократно заявлял, что в случае прихода к власти остановит войну в Украине "за сутки". Летом этого года он рассказал, что для этого выдвинул бы ультиматумы Зеленскому и Путину. "Я сказал бы Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы дадим больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу соглашение за один день. За один день", - заявил Трамп.

Зеленский в ответ на это заявил, что сможет за 24 минуты объяснить Трампу, что экс-президент США "не может управлять этим конфликтом".

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