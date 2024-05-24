Байден может пропустить саммит мира по Украине в Швейцарии

Байден может пропустить саммит мира по Украине в Швейцарии24 мая 2024 г.
Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит глобальный саммит мира по Украине в Швейцарии в следующем месяце из-за мероприятия по сбору средств, которое состоится в это же время в Калифорнии. Об этом сообщило агентство Bloomberg в четверг, 23 мая, со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, американский лидер прилетит в Италию для участия во встрече лидеров стран G7, но 15 июня отправится в Лос-Анджелес, чтобы посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию. Вместе с Байденом на мероприятии, как ожидается, будут присутствовать голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, а также бывший президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.
Это решение, как пишет Bloomberg, подчеркивает приоритет предвыборной кампании для Байдена на фоне популярности его конкурента Дональда Трампа в колеблющихся штатах. В прошлом месяце Трамп впервые превзошел Байдена в фандрайзинге, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона.
На саммите мира, по данным собеседников агентства, также не будет вице-президента США Камалы Харрис.
Пятая конференция по Украине
Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие до 100 стран мира. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию войны в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года - в Давосе.
По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. Москва, в свою очередь, заявила, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в намерении сорвать саммит мира.