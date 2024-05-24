  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыСША

Байден может пропустить саммит мира по Украине в Швейцарии

Жан Рофе
24 мая 2024 г.

По данным Bloomberg, президент США может не приехать на июньскую конференцию по Украине, так как она пересекается с его предвыборным мероприятием в Калифорнии.

https://p.dw.com/p/4gG3G
Президент США Джо Байден
Джо Байден (фото из архива)Фото: Alex Brandon/AP/dpa/picture alliance

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит глобальный саммит мира по Украине в Швейцарии в следующем месяце из-за мероприятия по сбору средств, которое состоится в это же время в Калифорнии. Об этом сообщило агентство Bloomberg в четверг, 23 мая, со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, американский лидер прилетит в Италию для участия во встрече лидеров стран G7, но 15 июня отправится в Лос-Анджелес, чтобы посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию. Вместе с Байденом на мероприятии, как ожидается, будут присутствовать голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, а также бывший президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Это решение, как пишет Bloomberg, подчеркивает приоритет предвыборной кампании для Байдена на фоне популярности его конкурента Дональда Трампа в колеблющихся штатах. В прошлом месяце Трамп впервые превзошел Байдена в фандрайзинге, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона.

На саммите мира, по данным собеседников агентства, также не будет вице-президента США Камалы Харрис.

Пятая конференция по Украине

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие до 100 стран мира. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию войны в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года - в Давосе.

По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. Москва, в свою очередь, заявила, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в намерении сорвать саммит мира.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

Австрийский полковник о наступлении армии РФ в Харьковской области в интервью DW

Австрийский полковник о наступлении армии РФ в Харьковской области в интервью DW

Каковы цели российской армии в Харьковской области, есть ли угроза наступления на Сумы и как расширение линии фронта повлияет на ход войны в Украине - интервью DW с австрийским военным экспертом Маркусом Райснером.
Конфликты17 мая 2024 г.07:41 мин.
Участники Форума российской оппозиции в поддержку Украины, который прошел во Львове

"Мы ваше оружие". О чем говорили во Львове российские оппозиционеры

"Мы ваше оружие". О чем говорили во Львове российские оппозиционеры

Поддержка российских добровольцев, воюющих за Украину, и "формулы мира" Зеленского - о таких темах шла речь на форуме представителей российской оппозиции. DW побывала на этом мероприятии во Львове.
Конфликты24 мая 2024 г.
Показать еще