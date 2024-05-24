Байден может пропустить саммит мира по Украине в Швейцарии

По данным Bloomberg, президент США может не приехать на июньскую конференцию по Украине, так как она пересекается с его предвыборным мероприятием в Калифорнии.

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит глобальный саммит мира по Украине в Швейцарии в следующем месяце из-за мероприятия по сбору средств, которое состоится в это же время в Калифорнии. Об этом сообщило агентство Bloomberg в четверг, 23 мая, со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, американский лидер прилетит в Италию для участия во встрече лидеров стран G7, но 15 июня отправится в Лос-Анджелес, чтобы посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию. Вместе с Байденом на мероприятии, как ожидается, будут присутствовать голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, а также бывший президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Это решение, как пишет Bloomberg, подчеркивает приоритет предвыборной кампании для Байдена на фоне популярности его конкурента Дональда Трампа в колеблющихся штатах. В прошлом месяце Трамп впервые превзошел Байдена в фандрайзинге, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона.

На саммите мира, по данным собеседников агентства, также не будет вице-президента США Камалы Харрис.

Пятая конференция по Украине

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие до 100 стран мира. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию войны в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года - в Давосе.

По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. Москва, в свою очередь, заявила, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в намерении сорвать саммит мира.