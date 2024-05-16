Наступление РФ в Харьковской области: где фортификации?

После того как российские войска быстро повторно оккупировали пограничные населенные пункты в Харьковской области, в Украине выясняют, почему там не было обещанных эффективных фортификационных сооружений.

Фортификационные сооружения в Харьковской области и на других направлениях, откуда возможно повторное наступление российских войск, начали строить заранее - по крайней мере, именно об этом говорили украинские власти. Украинский президент Владимир Зеленский 9 апреля приехал в Харьковскую область с инспекционным визитом, чтобы лично ознакомиться с процессом строительства оборонных сооружений и укреплений вблизи границы с РФ. "Харьковская область - очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться", - говорил тогда Зеленский.

Не было даже заминировано?

Но уже 10 мая армия России возобновила атаку пограничных населенных пунктов в Харьковской области, быстро пересекла границу, захватила ряд украинских сел и начала бои за город Волчанск. Заявления командира подразделения разведки Вооруженных Сил Украины Дениса Ярославского о состоянии первой линии обороны вызвали огромный резонанс в Украине. "Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в "серую зону" по всей линии границы, которая, в принципе, не должна была быть серой. За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это безумное воровство или умышленный саботаж!", - написал он 12 мая на странице в Facebook, отметив, что находится под Волчанском.

Позже портал DeepState сообщил, что в Харьковской области в окрестностях села Липцы, вблизи которого в настоящее время ведутся бои, еще с лета 2023 года лежат заграждения, из которых должны были строить линию обороны. "Соответственно, теперь они станут подарком врагу", - пишут аналитики DeepState.

Ракетные обстрелы Харьковской области российскими войсками, 10 мая Фото: Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform/Abaca/IMAGO

Оппозиция требует выяснить причину отсутствия фортификаций

Депутаты оппозиционных партий в Верховной раде потребовали выяснить, почему в Харьковской области нет системы фортификационных сооружений, и принять соответствующие меры. Фракция "Европейская солидарность" (ЕС) призвала собрать внеочередное заседание парламента и заслушать доклад представителей властей о реальном состоянии укреплений в Украине.

Глава фракции ЕС Петр Порошенко заявил, что ситуация на фронте, в частности, в приграничной области Харьковской области, требует объединить усилия власти, бизнеса, волонтеров и всего общества. Если выводы не будут сделаны, то "Бахмут, Авдеевка, Марьинка будут постоянно повторяться на фронте", говорит Порошенко. По его словам, еще в декабре "Европейская солидарность" предложила всем фракциям Верховной рады подписать соответствующий проект постановления для создания Временной следственной комиссии по фортификациям, однако эта инициатива была заблокирована мобольшинством и руководством парламента.

Кто отвечает за строительство фортификационных сооружений?

Как отмечают опрошенные DW эксперты, в Украине нет отдельной структуры, координирующей или отвечающей за возведение фортификационных сооружений. За оборонительные рубежи недалеко от линии столкновения или границы с Россией, так называемую первую и вторую оборонную линию, несут ответственность военные - Госслужба спецтранспорта Минобороны, Силы поддержки ВСУ и пехотные подразделения. За рубежи дальше от линии фронта - третью линию - отвечают, в основном, Мининфраструктуры, областные военные администрации и местные власти. "Харьковская областная администрация принимала и участвует в построении третьей полосы линий обороны, а первую и вторую строят военные", – отметил в интервью DW заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха.

Между тем в Генеральном штабе ВСУ уверяют, что инженерные войска вооруженных сил Украины постоянно обустраивают оборонительные рубежи по всей линии фронта и расширяют систему инженерных заграждений - как минно-взрывных, так и невзрывных. "Только в Харьковской области за 2024 год инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки ВСУ было установлено десятки тысяч мин", - говорится в сообщении пресс-службы Генштаба в Facebook.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что строить фортификации непосредственно вблизи границы с Россией было опасно: "Когда мы строили вторую-третью линию, удаленную от линии границы или фронта на расстояние от 10 до 30 километров, враг уничтожал нашу технику. У нас уничтожены более 30 единиц техники - гражданской и строительной, четверо людей погибли, более 15 ранены". По словам Синегубова, ОВА выполняет строительство в соответствии с запросами Минобороны.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов Фото: State administration of Kharkiv region

Ранее издание "Украинская правда" опубликовало блог главы антикоррупционного центра "Межа" Мартыны Богуславец, которая проанализировала публичные расходы Харьковской ОВА на возведение фортификаций. Она утверждает, что есть случаи заключения прямых договоров на поставку древесины, которые получали фирмы сомнительного происхождения и с признаками фиктивности. "Многомиллионные подряды на строительство фортификационных сооружений, на которые в общей сложности потратили 7 миллиардов гривен, Харьковская ОВА сливала на подставные фирмы аватаров", - написала Богуславец.

В Харьковской ОВА 15 мая сообщили, что проверяют поставки древесины для строительства фортификационных сооружений по договорам, заключенным с подрядчиками. Синегубов также заверил, что в ОВА постоянно реагируют на сообщения СМИ или информацию правоохранительных органов, проверяют подрядчиков и расторгают договоры с ними в тех случаях, если в их действиях выявлены злоупотребления, а также с теми подрядчиками, которые не справляются со сроками выполнения контрактов.

Нехватка людей, оружия и "серая зона"

Пограничные села Харьковской области были в "серой зоне", где невозможно было строить фортификационные сооружения из-за риска безопасности, считает эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука Александр Коваленко. "После освобождения в 2022 году Харьковской области в пограничной полосе где-то до пяти километров была именно "серая зона", которая не имела фортификаций или постоянных позиций, на которых находились бы силы обороны Украины. Их невозможно было размещать, потому что они простреливались. Там время от времени находились только патрули пограничников. Россияне знали это и воспользовались этим", – говорит Коваленко.

Австрийский полковник, военный историк Маркус Райснер (Markus Reisner) также считает, что из-за постоянных обстрелов российской армией приграничных районов не было возможности построить украинские линии обороны прямо на границе. "Была определенная "серая зона", которую успешно оккупировали россияне", - объясняет эксперт в интервью DW. По той же причине было сложно заминировать эту территорию, говорит он.

Россия наступает под Харьковом. DW Новости To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Бывший командующий аэромобильными (десантно-штурмовыми) войсками Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец, в свою очередь, считает, что, несмотря на постоянные обстрелы, систему фортификационных сооружений вдоль границы с Россией после деоккупации Харьковской области можно было построить. По его мнению, это могли бы сделать пехотные войска ВСУ - если бы они были прикрыты артиллерией. Но в Харьковской области не хватало для этого ни людей, ни оружия. Якубец убежден, что военно-политическое руководство страны поздно приступило к мобилизации.

Тем не менее, армия РФ затормозила на несколько дней под Волчанском в продвижении дальше вглубь Харьковской области, констатирует Александр Коваленко, - российские солдаты, по всей видимости, уперлись в украинские оборонные сооружения. А это, по мнению эксперта, говорит о том, что определенная система фортификаций в этом районе все же есть.