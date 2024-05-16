Австрийский полковник о наступлении армии РФ на Харьковщине

Каковы цели российской армии в Харьковской области, есть ли угроза наступления на Сумы и как расширение линии фронта повлияет на ход войны в Украине - интервью DW с австрийским военным экспертом Маркусом Райснером.

Ситуация в Харьковской области, где российская армия смогла захватить несколько сел вдоль границы, стабилизируется, но существует угроза наступления России на Сумы, говорят в Киеве. Западные военные эксперты, в свою очередь, считают, что с цель нынешней операции РФ - это распыление сил ВСУ для того, чтобы нанести более мощный удар в Донецкой области. Военный историк, офицер службы генштаба австрийской армии и глава одного из отделов Военной академии в Вене, полковник Маркус Райснер считает, что российская армия сейчас преследует несколько целей одновременно.

DW: Как вы оцениваете происходящее в Харьковской области: это рейд, ограниченная операция российских сил или полноценное наступление?

Маркус Райснер: Если мы посмотрим на войну и на то, что происходило за последние два с лишним года, мы можем выделить шесть фаз. Последняя из них - это второе зимнее наступление армии РФ, кульминацией которого стали последние недели. То, что происходит сейчас с началом наступления российских войск на севере Харьковской области, является, возможно, новой, седьмой фазой.

Трансформируется ли это в полномасштабное наступление российской армии севернее Харькова, или будет промежуточным этапом перед ожидаемым летним наступлением, покажут события на фронте. В данном случае я просто цитирую генерала Буданова (начальник ГУР Минобороны Украины. - Ред.), который несколько недель назад четко заявил, что летнее наступление РФ возможно, и что следует ожидать атаки к северу от Харькова. Кроме того, он недавно сказал, что возможна атака в направлении Сум.

- Кирилл Буданов считает, что в Сумской области Россия может нанести еще более мощный удар, чем в Харьковской. Как вы думаете, насколько вероятна эта возможность?

Полковник Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

- Есть оценка, согласно которой группировка армии РФ под названием "Север" насчитывает от 50 до 70 тысяч солдат. Группировка разделена на три группы, каждая размером с дивизию или две. Они оснащены примерно 400 танками, 1000 бронированными машинами, 1000 артиллерийскими орудиями, 25 вертолетами и 25 истребителями. Эти силы преследуют четкую цель, которую можно разделить на три составляющие.

Первая из них - попытка сформировать буферную зону к северу от Харькова. На втором этапе она даст российским войскам плацдарм для более масштабного наступления. И, наконец, российские силы создают напряженную ситуацию для Украины: появляются еще 200 километров в дополнение к уже существующим 1200 километрам линии фронта. А это значит, что ресурсы, которые Украина использовала в последние недели возле Часового Яра или Авдеевки, теперь придется разделить и часть отправить на Харьковщину и, возможно, даже на Сумы.

- Достаточно ли 50-70 тысяч военных, чтобы российская армия могла наступать на Волчанск, Харьков и Сумы?

- Нет, силы слишком малы. Харьков - огромный город с большим количеством жителей. В начале полномасштабного наступления, когда российские войска атаковали Харьковеще большими силами, они не смогли оккупировать город, ведь сопротивление было слишком сильным.

То, что мы видим, типично для войны на истощение. У нее есть свои правила, она связана, в частности, с ресурсами. Поэтому россияне пытаются сделать так, чтобы украинцы были все время заняты и не могли сформировать никаких оперативных или стратегических резервов. Они могут понадобиться Киеву на более позднем этапе конфликта, если, как об этом заявляли в Украине, ВСУ попытаются освободить оккупированные территории в 2025 году. Для этого нужны стратегические резервы - как те, что были сформированы к летнему наступлению Украины, которое позже потерпело неудачу.

- Можно ли считать причиной успешного продвижения россиян в Харьковской области слабые линии обороны с украинской стороны?

- Все немного сложнее. Во-первых, линии обороны не были расположены непосредственно на границе, потому что там не было возможности их построить - они были бы под постоянным огнем россиян. Украинцы построили линию обороны вглубь от границы. То есть была определенная "серая зона", и ее успешно оккупировали российские войска. В течение следующих дней, даже, возможно, на следующей неделе, мы увидим, выдержит ли первая линия обороны ВСУ сил давление российской армии. Из этого можно будет заключить, правильным ли было решение строить линии обороны дальше от границы.

- Но если строить бетонные фортификации было сложно, возможно, стоило заминировать территории у границы?

- Для этого пришлось бы работать на открытой местности. Поле боя - под постоянным наблюдением дронов. И это сделало бы бойцов легкими целями для FPV-дронов, ФАБов - тяжелых бомб, которые использует армия РФ. Все фортификации должны строиться до начала конфликта или, по крайней мере, в безопасном тылу. Непосредственно на фронте это очень сложно. Просто представьте: нужно строить минные поля, состоящие из нескольких тысяч мин. Нельзя просто выйти на открытую местность и устанавливать их, потому что российские дроны будут наблюдать за вами, и вы можете оказаться под ударом.

- Высказываются предположения, что приграничные территории на Харьковщине, где россияне пошли в наступление, не минировали, чтобы оставить коридор для российских добровольцев, совершающих рейды на территории Белгородской области. Насколько это вероятно?

- В течение последнего года вылазки российских добровольцев на территорию России, действительно, происходили часто. Но они использовали не основные пути сообщения, а обходные - в сельской местности. Когда российские войска зашли на север Харьковщины, они использовали в основном основные пути: территории, которые я бы назвал "серой зоной". После начала конфликта украинцам было очень сложно подготовиться к возможному наступлению России. Они готовились, но делали это на некотором расстоянии от границы. Через несколько дней или недель мы увидим, выдержат ли линии обороны к северу от Харькова.

- Где сейчас самое слабое место Украины?

- Слабое место - это ресурсы всех типов, начиная с военных средств: танков, бронированных машин, артиллерийских систем и боеприпасов к ним, солдат, обученных работать с этими системами, боеспособной авиации, необходимой для поддержания с воздуха и нанесения ударов по наступающим наземным войскам. И я бы сказал, что самое важное - это потребность в противовоздушной обороне малой, средней и большой дальности, потому что системы ПВО нужны не только для отражения стратегических атак, но особенно для отражения атак российских военно-воздушных сил на тактическом оперативном уровне. Атаки с использованием ФАБов очень болезненны для украинцев. Россияне просто бомбят районы, где идут в наступление, и с этим ничего нельзя сделать, если у вас нет необходимых средств ПВО.

Я хочу еще раз отметить то, что сказал генерал Буданов: ситуация на грани. Я уже не раз повторял в последние месяцы, что в этом году мы столкнемся с кульминацией, и сейчас этот момент приближается. Генерал Буданов и генерал Скибицкий (Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР МО Украины. - Ред.) четко говорят: ситуация очень серьезная. Каждый час она приближается к критической. Если, например, российские войска, помимо наступления в Донбассе и Харьковской области, начнут еще одно наступление в Сумской области, Украине придется постоянно направлять в эти регионы ресурсы - бригады, батальоны, и это делает задачу еще более сложной.

- Украина будет вынуждена пойти на переговоры?

- Вопросы в их цене. Это как дамба - в какой-то момент ее может прорвать, и тогда все происходит очень быстро. Особенно если речь идет о войне на истощение. Есть известный роман "На западном фронте без перемен". В нем говорится о том, что люди думают, что на фронте ничего не происходит, но на самом деле там идет кровавая борьба, которая зависит от количества имеющихся или отсутствующих ресурсов. Если наступает момент, когда ресурсы истощаются, все происходит очень быстро. Единственная действительно надежная линия обороны, которая есть у Украины, это Днепр. В самом худшем случае украинским войскам придется организованно отойти за Днепр. Это означало бы разделение страны.

Хорошо то, что у россиян нет такого количества людей, чтобы совершить прорыв вглубь территории Украины, но, как вы видите, они следуют правилам войны на истощение. Назначение нового министра обороны (экономиста Андрея Белоусова. - Ред.) является четким сигналом того, что РФ будет играть в долгую.