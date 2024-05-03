Киев объявит позицию по переговорам с РФ после саммита мира

Пресс-секретарь украинского президента прокомментировал DW интервью замначальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого о том, что война с Россией может закончиться только путем переговоров.

Глобальный саммит мира, который пройдет в июне в Швейцарии, выработает общую переговорную позицию, которую планируют озвучить России, заявил в пятницу, 3 мая, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в ответ на просьбу DW прокомментировать недавнее интервью заместителя начальника Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадима Скибицкого.

"Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру", - ответил Никифоров корреспонденту DW.

Замглавы ГУР: Украина не сможет победить РФ лишь на поле боя

Генерал Вадим Скибицкий накануне в интервью The Economist заявил, что Украина не сможет победить Россию только на поле боя. По его словам, даже если Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснят российские оккупационные войска к границам 1991 года, это не закончит войну. Заместитель Кирилла Буданова добавил, что такие войны могут закончиться только договоренностями, добавив, что содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, когда военный производственный потенциал РФ значительно сократится из-за нехватки материалов и инженеров.

По словам Скибицкого, в ближайшие месяцы Россия применит "трехуровневый план" дестабилизации Украины, включающий в себя масштабное наступление на позиции ВСУ и дезинформационную кампанию внутри страны. Согласно данным прогнозам, уже в мае армия РФ пойдет в наступление на востоке, после чего начнет наращивать свои силы в Харьковской и Сумской областях. Сдачу Часового Яра - опорной точки ВСУ в Донецкой области - генерал назвал "вопросом времени".

Скибицкий также отметил, что на данный момент Россия имеет в общей сложности 514 тысяч военнослужащих сухопутных войск и планирует расширять численность личного состава путем привлечения резервов. В свою очередь ВСУ, по словам замглавы ГУР, страдают от кадрового голода и недостатка вооружений. "Пройдут недели, прежде чем помощь США доберется до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от нетехнологичных и разрушительных управляемых авиабомб России", - заявил генерал.

Саммит мира пройдет в июне без России

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие до 100 стран мира. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию войны в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года - в Давосе.

По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. В Москве в свою очередь заявили, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла.