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Зеленский: РФ стремится сделать оружием "многие другие вещи"

Даниил Сотников
19 сентября 2023 г.

Выступая на Генассамблее ООН, Владимир Зеленский призвал все страны участвовать в подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира" и не уступать российской агрессии.

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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН
Выступление Зеленского на Генассамблее ООНФото: Mike Segar/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров не заключать "теневых сделок" с Россией и выступить в поддержку Украины. Выступая во вторник, 19 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН, Зеленский напомнил, что Украина после распада СССР отказалась от ядерного арсенала, заручившись гарантиями России. "Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-е. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - заявил украинский президент. 

По его словам, Россия с начала войны стремится превратить в оружие "множество других вещей": цены на продовольствие, ядерный шантаж на Запорожской АЭС, энергоресурсы и депортацию детей из Украины, которую Зеленский назвал геноцидом.

Зеленский: Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Сегодня, как никогда, человечество должно действовать в полной солидарности, чтобы спасти человеческие жизни", - подчеркнул Владимир Зеленский. 

"Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну", - подчеркнул украинский лидер, призвав другие государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".

"Мы начали формат встреч между советниками по национальной безопасности и дипломатическими представителями. В Хиросиме, Копенгагене и Джидде состоялись важные переговоры и консультации по имплементации "формулы мира". И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии - к совместной подготовке саммита", - сказал Зеленский.

Байден призвал мир помочь Украине

До Владимира Зеленского перед Генассамблеей выступил президент США Джо Байден, который посвятил часть своей речи российскому вторжению в Украину. "Россия считает, что мир устанет и позволит ей жестоко обойтись с Украиной без последствий. Но я вас спрашиваю: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы умиротворить агрессора, сможет ли какое-либо государство-член быть уверенным в том, что оно защищено?" - обратился президент США к участникам заседания.

"Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации? Ответ - нет. Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра", - заявил Байден, подчеркнув, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину.

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