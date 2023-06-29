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В ЕС активизируют подготовку к мирному саммиту по Украине

Даниил Сотников
1 ч. назад

По итогам первого дня саммита лидеры ЕС заявили о планах активизировать международные контакты для обеспечения максимальной поддержки "формулы мира" Киева.

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Изображение президента Украины Владимира Зеленского на экране в зале заседаний саммита Совета Европы в Рейкьявике
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на прошлом саммите лидеров ЕСФото: Alastair Grant//AFP/Getty Images

Страны Евросоюза намерены оказать Украине больше поддержки в планировании международного мирного саммита для поддержки предложенной Киевом "формулы мира". Об этом, как сообщает агентство dpa, говорится в заявлении по итогам первого дня саммита лидеров ЕС, прошедшего в четверг, 29 июня.

Страны ЕС намерены активизировать международные контакты для обеспечения максимально возможной международной поддержки "формулы мира", говорится в заявлении лидеров государств Евросоюза. В этом контексте упоминается и глобальный мирный саммит, который президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Швейцарии. Точная дата возможного мероприятия пока не определена.

Макрон предлагал провести мирный саммит в Париже

Киев рассчитывает, что в саммите примут участие как можно больше стран, которые поддержат украинскую "формулу мира". Она включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех военнопленных, трибунал над российскими военными преступниками и гарантии безопасности для Украины.

В мае издание The Wall Street Journal узнало о предложении президента Франции Эмманюэля Макрона Зеленскому провести мирный саммит в Париже. Европейские чиновники и дипломаты, по данным WSJ, намерены привлечь к участию в нем Бразилию, Индию, Китай и Саудовскую Аравию. Кроме того, ожидается, что саммит посетят президент США Джо Байден и другие лидеры стран НАТО.

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