В ЕС активизируют подготовку к мирному саммиту по Украине

По итогам первого дня саммита лидеры ЕС заявили о планах активизировать международные контакты для обеспечения максимальной поддержки "формулы мира" Киева.

Страны Евросоюза намерены оказать Украине больше поддержки в планировании международного мирного саммита для поддержки предложенной Киевом "формулы мира". Об этом, как сообщает агентство dpa, говорится в заявлении по итогам первого дня саммита лидеров ЕС, прошедшего в четверг, 29 июня.

Страны ЕС намерены активизировать международные контакты для обеспечения максимально возможной международной поддержки "формулы мира", говорится в заявлении лидеров государств Евросоюза. В этом контексте упоминается и глобальный мирный саммит, который президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Швейцарии. Точная дата возможного мероприятия пока не определена.

Макрон предлагал провести мирный саммит в Париже

Киев рассчитывает, что в саммите примут участие как можно больше стран, которые поддержат украинскую "формулу мира". Она включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех военнопленных, трибунал над российскими военными преступниками и гарантии безопасности для Украины.

В мае издание The Wall Street Journal узнало о предложении президента Франции Эмманюэля Макрона Зеленскому провести мирный саммит в Париже. Европейские чиновники и дипломаты, по данным WSJ, намерены привлечь к участию в нем Бразилию, Индию, Китай и Саудовскую Аравию. Кроме того, ожидается, что саммит посетят президент США Джо Байден и другие лидеры стран НАТО.

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