Байден призвал реформировать Совет Безопасности ООН

Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 19 сентября, призвал реформировать Совет Безопасности ООН и вновь высказался в поддержку Украины. По его словам, менее крупные в экономическом плане государства должны иметь больше влияния и веса в международных институтах. Именно поэтому, заявил Байден, необходима реформа Совбеза ООН и включение в его состав большего числа постоянных и непостоянных членов. "Мы должны быть в состоянии прорвать блокаду, которая слишком часто препятствует прогрессу и блокирует консенсус в Совете", - заявил Байден.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем вступительном слове тоже призвал к реформе Совбеза организации. "Мир изменился, а наши институты - нет. Мы не можем эффективно решать проблемы современности, если институты не отражают мир таким, какой он есть. Вместо решения они могут стать частью проблем. Пришло время изменить многосторонние структуры, основываясь на экономических и политических реалиях 21-го века", - сказал Гутерриш.

Байден призвал мир помочь Украине

Часть своей речи Джо Байден , как и год назад, посвятил российскому вторжению в Украину. "Россия считает, что мир устанет и позволит ей жестоко обойтись с Украиной без последствий. Но я вас спрашиваю: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы умиротворить агрессора, сможет ли какое-либо государство-член быть уверенным в том, что оно защищено?" - обратился президент США к участникам заседания.

"Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации? Ответ - нет. Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра", - заявил Байден, подчеркнув, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину.

Президент Бразилии призвал окончить войну путем "диалога"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, также затронув тему войны в Украине, призвал положить конец военным действиям посредством "диалога". Война, по его словам, выявила "коллективную неспособность обеспечить соблюдение целей и принципов Устава ООН". Ни одно решение не будет постоянным, "если оно не будет основано на диалоге", подчеркнул да Силва.

В среду, 20 сентября, бразильский президент встретится в Нью-Йорке с Владимиром Зеленским, который также присутствовал на Генассамблее ООН.

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