50 лет в ООН. Станет ли ФРГ постоянным членом Совбеза?

Берлин выступает за реформу Организации Объединенных Наций. Но может ли ФРГ рассчитывать на постоянное членство в Совбезе ООН спустя 50 лет после своего вступления в ряды организации?

Германия официально стала членом Организации Объединенных Наций в 1973 году. Почему так поздно? Ведь ФРГ была основана еще в 1949 году, спустя всего 4 года после создания самой ООН. Причина в том, что тогда существовало два немецких государства - ФРГ и ГДР, и правительство ФРГ долгое время претендовало на так называемое "единоличное представительство" в ООН. Это означает, что ФРГ считала лишь себя летитимным представителем немецкого народа, поскольку ее власти были демократически избранными.

Западные союзники, победившие во Второй мировой войне - США, Великобритания и Франция - поддерживали вступление ФРГ в ООН, а вот СССР, который покровительствовал ГДР, - нет. Таким образом членство ФРГ в организации было заблокировано.

В начале 70-х годов правительство ФРГ под руководством социал-демократа Вилли Брандта (Willy Brandt) нормализовало отношения с ГДР, открыв путь для принятия в ООН обоих немецких государств. 18 сентября 1973 года ГДР и ФРГ вступили в ООН, став 133-м и 134-м членами организации.

Почему ФРГ до сих пор не является постоянным членом Совбеза ООН

Членство двух немецких государств закончилось после воссоединения ФРГ и ГДР 3 октября 1990 года. С тех пор в составе ООН - объединенная Германия. За минувшие с того времени годы страна существенно расширила свою деятельность под эгидой организации: Германия является одним из самых крупных плательщиков членских взносов, участницей множественных миротворческих миссий. В Гамбурге расположен Международный трибунал ООН по морскому праву, а в Бонне находятся сразу несколько различных структур ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш Фото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

На основе своего активного участия, в силу экономического и политического веса Германия уже много лет пытается стать постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. Это высший орган ООН, без которого не рассматривается ни один важный вопрос. Постоянными членами Совета Безопасности ООН сейчас являются США, КНР, Россия, Великобритания и Франция. Аргументом Германии и других кандидатов в постоянные члены Совбеза, а также генерального секретаря организации Антониу Гутерриша является то, что нынешнее представительство стран в Совбезе отображает геополитическую ситуацию после Второй мировой войны, но не соответствует нынешним реалиям.

Хеннинг Хофф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики (DGAP) в Берлине называет стремление Германии стать постоянным членом Совбеза ООН "священным Граалем немецкой внешней политики", но считает, что шансы на это "очень-очень невелики". Ведь нынешние постоянные члены не хотят делить свои привилегированные места с новичками.

Какое-то время Берлин требовал постоянного места в Совбезе ООН не для себя, а для всего Европейского Союза. Но поскольку это означало, что в таком случае Великобритания (которая в то время еще была членом ЕС) и Франция должны были бы отказаться от своих мест в Совбезе, то обе они категорически отвергли это предложение - и идея была похоронена.

Реформа Совета Безопасности как цель Берлина

Хеннинг Хофф считает, что правительство в Берлине столкнулось с дилеммой: "С одной стороны, это важнейший инструмент, во всяком случае концептуальный, который имеет немецкая внешняя политика - делать ставку на ООН в создании так называемого world governance. А, с другой стороны, видно, что структуры ООН нуждаются в реформах, но никаких шансов на такие реформы нет", - говорит Хофф в беседе с DW.

Коалиционное соглашение нынешнего правительства ФРГ включает в себя главу под названием "Мультилатерализм". В ней идет речь о целях ФРГ в контексте Организации Объединенных Наций: "Мы предпримем политические, финансовые и кадровые усилия для укрепления ООН как важнейшего института международного порядка. Реформа Совбеза ООН является нашей целью - как и справедливое представительство в нем всех регионов мира".

Комитет ООН по защите климата - одна из структур ООН в Бонне Фото: Rebecca Staudenmaier/DW

В данный момент Германия вместе Намибией готовит так называемый "саммит будущего ООН", который пройдет в 2024 году и на котором пойдет речь о вопросах реформирования организации. На нем должны быть утверждены темы "пакта будущего" - итогового документа саммита. "Речь идет о том, чтобы еще раз попробовать усадить за одним столом силы, которые желают реформ в ООН, а таких немало, - описывает цель Хеннинг Хофф, - и сделать это в такой форме, когда такая европейская страна, как Германия, и такая страна, как Намибия - бывшая колония и представительница "глобального Юга", объединились и попытались еще раз четко определить и продвинуть эту программу реформ". Но Хофф скептически относится к успеху этого мероприятия.

БРИКС или G20 как альтернатива ООН?

Но на фоне безуспешных попыток реформ в ООН сейчас происходит развитие в другом направлении. Хофф считает, что "прежде всего Китай заинтересован в том, чтобы создать параллельные структуры, и представить их как альтернативу ООН". В качестве примеров эксперт называет БРИКС и G20.

Любопытно однако, что бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в журнале Foreign Policy обвиняет администрацию президента США Джо Байдена в аналогичном поведении: Ее "зацикленность на двусторонних и региональных соглашениях - в ущерб глобально скоординированным действиям - ограничивает возможности наших международных институтов, подрывая любую возможность стабильной и управляемой глобализации. Без нового мультилатеризма десятилетие глобального беспорядка кажется неизбежным", - пишет Браун.

И даже сильно ориентированная на ООН немецкая внешняя политика начинает меняться, отмечает Хеннинг Хофф: "Последний саммит G20 - это хороший пример того, что сейчас нужно больше делать ставку именно на такие форматы, и в меньшей степени - на ООН". Похоже, схожие взгляды начинают находить сторонников и в правительстве Германии.

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