Канцлер Шольц выступит в Совете Безопасности ООН

Агрессивная война России против Украины и ее негативные глобальные последствия станут главной темой выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) на заседании Совета Безопасности ООН в среду на будущей неделе. Об этом стало известно в среду, 13 сентября, в Берлине. Открытое заседание Совбеза, посвященное положению в Украине, будет проходить в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 20 до 26 сентября. Главе правительства Германии выделены на выступление 3 минуты и 20 секунд.

Берлин: "Война России против Украины - причина кризисов в мире"

"До тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины, для нас не может быть возвращения к политике business as usual", - говорят в ведомстве федерального канцлера. По словам советников Олафа Шольца, принятия каких бы то ни было решений на этом заседании Совбеза ООН не планируется, а его темой станет "грубейшее нарушение - с точки зрения почти всех его членов - Россией международного права".

В сентябре 2022 года Олаф Шольц выступал на Генассамблее ООН Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Возможностью выступить на открытом заседании Совбеза Олаф Шольц намерен воспользоваться для того, чтобы, по словам его советника, "на глазах мировой общественности рассказать о всех ужасах этой войны, о масштабах нарушений международного права, а также еще раз напомнить о том, что продовольственный и энергетический кризисы в мире, глобальная инфляция являются исключительно следствием российских действий".

Что будет с трибуналом для Путина?

Еще одной темой на полях Генассамблеи ООН станет вопрос о привлечении России к юридической ответственности за агрессию против Украины и совершенные на ее территории военные преступления. Киев настаивает на создании для этой цели специального трибунала. На эту тему, сказал DW источник в ведомстве федерального канцлера, между Берлином и Киевом, а также внутри ЕС ведутся интенсивные дискуссии.

"Важно найти формат, который был бы, с одной стороны, эффективным, с другой, - приемлемым для Украины, и, в-третьих, - имел по возможности широкое международное признание, - ответил на вопрос DW советник канцлера. - Представления на этот счет есть разные, дискуссии о поиске наилучшего варианта, который бы встретил поддержку большинства, еще ведутся".

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