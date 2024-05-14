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Шольц призвал не связывать большие надежды с саммитом мира

Ольга Лебедева
14 мая 2024 г.

На конференции по Украине в Швейцарии в лучшем случае будет положено начало процесса, который приведет к прямым переговорам между Украиной и РФ, заявил канцлер ФРГ в интервью Stern.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не рассчитывает, что на мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне, будет достигнут прорыв в достижении цели по окончанию российского вторжения. "Ни у кого не должно быть чрезмерных ожиданий. Мы не ведем переговоры о конце войны", - заявил он в интервью немецкому еженедельнику Stern, опубликованному во вторник, 14 мая.

"Речь пойдет о безопасности АЭС, экспорте зерна, обмене пленными и запрете ядерного оружия"

По его словам, на встрече в Бюргенштоке "в лучшем случае будет положено начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией". "В Швейцарии речь будет идти о безопасности атомных электростанций, об экспорте зерна, о вопросе обмена пленными и о необходимом табу в отношении использования ядерного оружия", - указал немецкий канцлер.

Одновременно Шольц выразил разочарование в связи с отсутствием желаемой реакции европейцев после его призыва увеличить поставки оружия Украине. "К сожалению, еще недостаточно тех, кто последовал примеру (Германии - Ред.). Это удручает, поскольку Украина срочно нуждается в дополнительных системах ПВО", - заявил он и указал на вновь усилившиеся российские удары по территории Украины. Президент РФ Владимир Путин, "по всей видимости, намеревается разрушить инфраструктуру Украины", добавил глава немецкого правительства.

Саммит мира пройдет в июне без России

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном близ Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие 80-100 стран. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года - в Давосе.

По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. В Москве в свою очередь заявили, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в намерении сорвать саммит мира.

 

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