МАГАТЭ подтвердило взрыв беспилотника на территории ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал не создавать угрозу ядерной безопасности после сообщений о беспилотнике, упавшем на один из энергоблоков Запорожской АЭС.

Согласно информации, полученной в воскресенье, 7 апреля, экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), территория Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была атакована беспилотником. "Такая детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ", - говорится в сообщении организации в соцсети Х. Там же приводят цитату генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси: "Я призываю воздержаться от действий, которые (…) ставят под угрозу ядерную безопасность". Гендиректор не указал сторону, совершившую атаку.

Ни украинское, ни российское Минобороны эту ситуацию на момент публикации не комментировали, однако "руководство" ЗАЭС, назначенное оккупационными властями, обвинило в атаке на купол 6-го энергоблока Вооруженные силы Украины. По его сведениям, "критических повреждений и пострадавших нет", а дронов якобы было несколько: один аппарат рухнул в районе столовой и повредил грузовик, доставлявший продукты, а другой БПЛА упал возле грузового порта. По версии "руководства" ЗАЭС, за 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ проводили на территории станции плановый обход.

Министр Галущенко: "Ядерный инцидент" реален

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью корреспонденту DW на вопрос о том, может ли ситуация с безопасностью на ЗАЭС привести к "ядерным инцидентам", ответил: "Абсолютно". "Сколько еще блэкаутов (до ядерного инцидента. - Ред.) нам предстоит ждать? Девять? Десять? Пятнадцать? Двадцать? То, когда произойдет этот несчастный случай - это только вопрос времени", - заявил он.

В результате российских обстрелов утром 4 апреля отключилась воздушная линия электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Нарушение работы ЛЭП "в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации", заявила украинская компания "Энергоатом".

По ее сведениям, в данный момент крупнейшая в Европе АЭС соединена с украинской энергосистемой только через одну линию электропередачи ВЛ-750кВ "Днепропетровская", которая была восстановлена после крупнейшей российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 22 марта. В случае ее отключения Запорожской АЭС грозит очередное полное обесточивание - ситуация, при которой возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. При этом назначенное российской стороной "руководство" ЗАЭС 6 апреля сообщило о вводе в строй высоковольтной ЛЭП "Ферросплавная-1".

МАГАТЭ уже предупреждало о риске ядерной катастрофы на ЗАЭС

Из-за обстрелов территории Запорожской АЭС существует "вполне реальная опасность" возникновения ядерной катастрофы, заявил глава МАГАТЭ Гросси в начале августа 2022 года. "Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - отметил он.

По его словам, из полученных данных следует, что в результате обстрелов реакторы не были повреждены и не было зафиксировано радиационного выброса, но были задеты участки на территории АЭС. "Любое военное огневое воздействие, направленное на объект или с него, будет равносильно игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями", - подчеркнул Гросси, призывавший обеспечить допуск на станцию миссии МАГАТЭ.

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