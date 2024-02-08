Россия и Украина обменялись пленными в формате "100 на 100"

Министерство обороны России сообщило о новом обмене военнопленными между Россией и Украиной. В заявлении, распространенном в четверг, 8 февраля, говорится, что обмен состоялся по формуле "сто на сто". Из украинского плена были возвращены 100 российских военных. Взамен Украине были переданы столько же пленных солдат ВСУ. Украинская сторона не комментировала эту информацию.

Согласно сообщению военного ведомства РФ, освобожденные российские военнопленные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС. В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях при Минобороны. Отмечается также, что при обмене "участие гуманитарного характера" оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущие обмены

Предыдущий обмен военнопленными состоялся 31 января. Тогда российская сторона сообщила об обмене по формуле "195 на 195". При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украину вернулись 207 человек. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак уточнил, что были обменяны военнослужащие ВСУ, нацгвардии, нацполиции и пограничной службы, в том числе рядовые, сержанты и офицеры.

Это был первый обмен пленными между Россией и Украиной после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Российская сторона утверждает, что в самолете находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Все они, по заявлению Москвы, погибли после попадания в самолет ракеты украинской ПВО.

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