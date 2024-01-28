Глава ГУР Буданов: Ситуация с Ил-76 непонятна до конца

В эфире телемарафона Кирилл Буданов напомнил, что Россия "не показала поля, усеянные трупами". Он выразил уверенность, что обмен пленными состоится в ближайшее время.

Ни одна сторона "не может до конца ответить", что произошло с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, потерпевшим крушение 24 января в Белгородской области. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона в субботу, 27 января.

Россия возлагает ответственность за произошедшее на Киев, заявляя, что ВСУ сбили самолет, перевозивший украинских пленных, которые должны были принять участие в обмене. Однако, по словам Буданова, у такой позиции "есть ряд непонятных факторов". В частности, он обращает внимание на то, что Россия не показала "поля, усеянные трупами, останками".

"Если это (уничтожение Ил-76 ВСУ. - Ред.) произошло, как утверждает РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: "Смотрите, украинцы - убийцы". Но нет трупов, ничего нет", - подчеркнул глава украинской спецслужбы .

Ранее в ГУР подтвердили, что запланированный на 24 января обмен военнопленными с РФ не состоялся. 27 января в эфире телемарафона Буданов выразил уверенность, что "в ближайшее время обмен все же состоится".

Крушение Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области, в окрестностях села Яблоново. В результате катастрофы, по данным российской стороны, погибли 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Минобороны РФ назвало произошедшее "терактом" и обвинило в нем Киев.

Москва заявляет, что самолет был сбит украинской системой ПВО. Со своей стороны, Киев отвергает эти обвинения и настаивает на осмотре места крушения самолета международными независимыми экспертами.

Были ли на борту Ил-76 украинские военнопленные?

Вскоре после крушения главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram список имен и дат рождения 65 человек, которые, по ее словам, были украинскими военнопленными, летевшими на Ил-76.

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными 26 января подтвердил, что в обнародованном Россией списке из 65 человек - якобы пассажиров самолета ИЛ-76, разбившегося Белгородом, - представлены украинские военнопленные. "Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января", - говорилось в сообщении организации, обнародованном в Facebook.

26 января Следственный комитет (СК) РФ опубликовал видео, на котором, по утверждению российской стороны, показаны фрагменты тел и документы украинских военнопленных с места крушения. Кроме того, ведомство продемонстрировало якобы обнаруженные на месте катастрофы документы (паспорта, военные карточки) погибших в качестве вещественных доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела. Подтвердить подлинность показанных СК РФ кадров из независимых источников не представляется возможным.

Однако родные и близкие украинских военнопленных, имена которых значатся в переданном российской стороной списке пассажиров Ил-76, "пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных", подчеркнули в Украине.

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