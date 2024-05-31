В Белом доме пояснили детали о разрешении ударов по РФ

Украина сможет использовать американское оружие для ударов по российской территории возле северной границы страны. Разрешение не распространяется на ракеты ATACMS.

Решение США разрешить Киеву удары американским оружием по территории РФ касается всего региона на севере Украины. Об этом, в интервью ТСН в пятницу, 31 мая, заявил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

По словам Карпентера, речь идет о территории не только возле Харьковской области, но и Сумщины. "Это касается всего региона на севере, где российские силы обстреливают Украину. Ранее они могли относительно безопасно оттуда обстреливать, но теперь украинские силы могут использовать наши боеприпасы и оружие, чтобы иметь возможность вести ответный огонь", - отметил представитель Совета нацбезопасности США.

В то же время он подчеркнул, что разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS. "Это не касается ATACMS, предназначенных для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя ", - заявил Майкл Карпентер.

США разрешили Киеву проявлять "гибкость" для отражения атак РФ

Накануне стало известно, что Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России. Однако, как отмечалось в публикациях издания Politico и телеканала CNN, разрешение касалось территорий "исключительно на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам РФ.

Украина теперь может использовать предоставленное США оружие, чтобы сбивать ракеты, выпущенные из России в сторону Харькова, уничтожать российские истребители, сбрасывающие бомбы на территорию Украины, а также наносить удары по войскам РФ, скопившимся на северо-восточной границе, говорится в публикации Politico.