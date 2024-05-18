ISW: Украине трудно обороняться из-за ограничений США

Запрет США и других западных стран наносить удары поставляемым в Украину оружием по территории РФ "серьезно подрывает" способность Киева защищаться от российского наступления в Харьковской области, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Об этом они заявили в очередном докладе, посвященном российскому вторжению в Украину, в пятницу, 17 мая.

ISW считает, что введенные Западом ограничения на удары по военным объектам в России создали в приграничных районах "убежище", из которого российская авиация может наносить "удары планирующими бомбами и ракетами" по украинским позициям и скоплениям техники.

Несколькими днями ранее официальные лица США в очередной раз заявили, что Белый дом не будет поддерживать использование поставляемого Украине вооружения для нанесения ударов по военным объектам на территории РФ. Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила в четверг, 16 мая, что администрация Джо Байдена не изменила свою позицию по этому вопросу и до сих пор считает, что американская техника должна быть использована только для освобождения оккупированной украинской территории.

Украина попросила США помочь ей поразить цели на территории РФ

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и украинских официальных лиц в пятницу, 17 мая, сообщило, что на фоне российского наступления под Харьковом Киев обратился к Вашингтону с просьбой предоставить больше разведывательных данных о расположении войск и военных объектов внутри России. Отмечается при этом, что наносить удары по ним Украина планирует, как и раньше, с помощью оружия собственного производства.

Великобритания разрешила Украине бить по Крыму своим оружием

Во вторник, 14 мая, министр обороны Великобритании Грант Шаппс на конференции Sea Power в Лондоне сообщил, что его страна разрешила Киеву наносить удары по аннексированному Крыму поставляемым британским оружием. Он объяснил это тем, что полуостров, согласно международному праву, остается частью Украины.