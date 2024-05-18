  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

ISW: Украине трудно обороняться из-за ограничений США

Алексей Волошинов
18 мая 2024 г.

Запрет поражать военные цели на территории РФ оружием из США мешает Украине защищать Харьковскую область, считают эксперты Института изучения войны.

https://p.dw.com/p/4g1ec
Пожар на российском нефтехранилище в Белгороде
Пожар на российском нефтехранилище в БелгородеФото: Russian Emergencies Ministry/AFP

Запрет США и других западных стран наносить удары поставляемым в Украину оружием по территории РФ "серьезно подрывает" способность Киева защищаться от российского наступления в Харьковской области, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Об этом они заявили в очередном докладе, посвященном российскому вторжению в Украину, в пятницу, 17 мая.

ISW считает, что введенные Западом ограничения на удары по военным объектам в России создали в приграничных районах "убежище", из которого российская авиация может наносить "удары планирующими бомбами и ракетами" по украинским позициям и скоплениям техники.

Несколькими днями ранее официальные лица США в очередной раз заявили, что Белый дом не будет поддерживать использование поставляемого Украине вооружения для нанесения ударов по военным объектам на территории РФ. Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила  в четверг, 16 мая, что администрация Джо Байдена не изменила свою позицию по этому вопросу и до сих пор считает, что американская техника должна быть использована только для освобождения оккупированной украинской территории.

Украина попросила США помочь ей поразить цели на территории РФ

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и украинских официальных лиц в пятницу, 17 мая, сообщило, что на фоне российского наступления под Харьковом Киев обратился к Вашингтону с просьбой предоставить больше разведывательных данных о расположении войск и военных объектов внутри России. Отмечается при этом, что наносить удары по ним Украина планирует, как и раньше, с помощью оружия собственного производства. 

Великобритания разрешила Украине бить по Крыму своим оружием

Во вторник, 14 мая, министр обороны Великобритании Грант Шаппс на конференции Sea Power в Лондоне сообщил, что его страна разрешила Киеву наносить удары по аннексированному Крыму поставляемым британским оружием. Он объяснил это тем, что полуостров, согласно международному праву, остается частью Украины.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Крым, Туапсе и Новороссийск атаковали дроны. Почему Путин не пойдет на Харьков. DW Новости (17.05.2024)

Крым, Туапсе и Новороссийск атаковали дроны. Почему Путин не пойдет на Харьков. DW Новости (17.05.2024)

Россия подверглась одной из самых мощных с начала войны в Украине атаке боевых беспилотников-камикадзе. В ночь на 17 мая, по утверждению российского Минобороны, были перехвачены более сотни украинских дронов. Сколько БПЛА достигли своих целей, не сообщается, однако курсирующие в СМИ видео могут свидетельствовать о десятках успешных ударов.
17 мая 2024 г.29:02 мин.
Пожар на российском нефтехранилище в Белгороде

Почему Украине разрешено атаковать цели на территории РФ

Почему Украине разрешено атаковать цели на территории РФ

Согласно международному праву, государство, подвергшееся нападению, имеет право на защиту, включая удары по территории агрессора. DW проанализировала какое оружие Украина может применять и к чему это может привести.
Политика2 августа 2023 г.
Показать еще